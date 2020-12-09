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ЦБ РФ пока не увидел необходимости в новых ипотечных надбавках

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ пока не видит необходимости вводить дополнительные надбавки к коэффициентам риска, но следит за ситуацией, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на конференции регулятора "(Пост)Коронавирусная экономика и вызовы для политики Центрального банка".

"Будем отслеживать качество, какие "винтажи" (данные кредитного портфеля - ИФ) выдаются банками. И постоянно переоценивать целесообразность наших надбавок. Но, конечно, на данный момент, в ближайшее время мы не усматриваем такой необходимости", - сказала Данилова, отвечая на вопрос о необходимости введения новых надбавок для кредитов с низким первоначальным взносом.

"Пока какого-то вот опасного состояния рынка, "пузыря" в настоящее время, конечно, мы не видим. И мы видим по-прежнему потенциал для сохранения вот этих вот нынешних контрциклических мер", - добавила она.

По словам Даниловой, ЦБ отслеживает динамику кредитов с низким первоначальным взносом. "Мы видим, что в некоторых сегментах, например, в ДДУ, в третьем квартале повысилась доля кредитов с низким первоначальным взносом, меньше 20%. Доля таких кредитов в новых выдачах составила 40%", - отметила руководитель департамента Банка России.

Ранее, 8 декабря, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что потенциал для развития рынка ипотеки в России еще есть, но важно не допустить образования на нем "пузыря". "Нам нужно избежать "пузыря" и избежать реальных рисков, прежде всего для граждан, а потом уже и для застройщиков, и для банков. И для этого нужен долгосрочный план по развитию этого сегмента, который будет базироваться на рыночных механизмах", - сказала она.

В конце ноябре первый зампред ЦБ Ксения Юдаева отмечала, что ЦБ при появлении рисков "пузыря" на ипотечном рынке и росте долговой нагрузки граждан будет для купирования этих рисков принимать те же меры, что и раньше. Эти меры могут быть связаны с ограничением долговой нагрузки и с повышением у банков буферов для того, чтобы в будущем поглощать убытки.

Елизавета Данилова ЦБ РФ

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