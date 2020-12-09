Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие "Роснефтью" нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовала ФГУ НПП "Росгеолфонд" поставить его на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 млрд куб. м, сообщила "Роснефть".

"В честь 75-летия Победы, а также, в память о великих полководцах, месторождению присвоено имя Маршала Жукова. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных", - говорится в сообщении компании.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре "Викуловская" (лицензионный участок "Восточно-Приновоземельский-1"). Глубина скважины составила 1 621 м. В 2020 году компания "Роснефть" организовала бурение поисковых скважин на двух лицензионных участках в Карском море.

Проект стартовал в 2014 году. Результатом бурения первой скважины "Университетская-1" стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений "Победа". Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа. Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур.

"Роснефть" подчеркивает, что результаты бурения в Карском море "показали высокую нефтегазоносность этих структур, что подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции". Отмечается, что по объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.

"Специалистами корпоративного института ОАО "ТомскНИПИнефть" было проведено исследование физико-химических свойств и состава нефти, полученной из скважины "Университетская-1". Это сверхлегкая нефть по ключевым показателям (плотность и содержание серы) превосходит эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI, сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения "Белый тигр" шельфа Вьетнама. При этом массовое содержание серы в нефти Победы менее 0,02%, в то время как в Brent ее 0,2-1%, а в Urals 1,2-1,3%", - говорится в пресс-релизе.