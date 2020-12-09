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Что произошло за день: среда, 9 декабря

Противостояние властей Петербурга и рестораторов, предотвращенное нападение на школу в Туле, обвиненный в шпионаже россиянин в Дании

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки коронавирус нашли еще у 26 190 человек. В Москве прирост составил 5 145 случаев, в Петербурге - 3 761. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о редких случаях выявления коронавируса на смывах с поверхностей. Академик РАН Виталий Зверев отметил, что коронавирус в 30 раз менее склонен к изменчивости, чем вирус гриппа. Между тем Центр "Вектор" сообщил о создании экспресс-теста на COVID-19, дающего результат через 18 минут.

- Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором. Также принят закон о неприкосновенности экс-президента и о гарантиях членам его семьи.

- Власти Дании предъявили россиянину обвинение в шпионаже. Там предполагают, что этот человек передавал российской разведке информацию, в частности, о технологиях, связанных с энергетикой. Посольство РФ в Дании назвало ситуацию ошибкой, а в МИД РФ сочли обвинения бездоказательными.

- Глава Минздрава Турции в интервью Haber Turk заявил об отказе от "Спутника V". Между тем источник в РФПИ утверждает, что переговоры с Турцией по поставкам продолжаются.

- Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море. Ему присвоено имя Маршала Жукова.

- Путин предостерег от повторения ситуации с дефицитом продуктов в СССР. Он отметил, что сейчас продуктов может не хватать из-за недостатка денег у покупателей. Президент подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию.

- Власти Петербурга усилят проверки баров в ночное время. Минувшей ночью был организован рейд в центре города, по итогам возбуждены два уголовных дела из-за работы заведений после 23:00, несмотря на запрет. В Кремле признали бедственное положение бизнеса на фоне пандемии, но подчеркнули, что сопротивление заведений действует против людей. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанного бизнеса.

- В мэрии Москвы подтвердили утечку данных COVID-пациентов. По данным департамента информационных технологий, о хакерской атаке речи не идет: сотрудники, работающие с документами, сами допустили их передачу третьим лицам.

- В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу. У него нашли обрез охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело.

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