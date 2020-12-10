"ЭльгаУголь" и "Колмар" столкнулись с проблемой доставки угля по ж/д

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Компании "ЭльгаУголь" (разрабатывает Эльгинское угольное месторождение в Якутии) и "Колмар" (месторождения Нерюнгринского района Якутии) испытывают проблемы с доставкой своей продукции по железной дороге из-за нехватки провозных мощностей, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Целый ряд компаний и инвесторов, прежде всего связанных с угольными производствами, испытывают сложности с провозными мощностями. Это проекты компаний "ЭльгаУголь", "Колмар", "ВаниноТрансУголь" (угольный терминал "Колмара" в Хабаровскому крае - ИФ). В некоторых случаях это связано с модернизацией определенных участков железной дороги, в некоторых - с другими (проблемами - ИФ)", - сказал он на заседании совета при полпреде президента в ДФО в четверг во Владивостоке.

Вице-премьер напомнил, что существует программа модернизации БАМа и Транссиба в целях расширения их пропускных способностей.

"Эти проблемы должны быть синхронизированы: провозные способности железной дороги должны соответствовать интересам инвестиционных проектов. В противном случае получается, что люди вкладывают деньги, а предприятия работают не на полную мощность и терпят убытки. Мы сегодня попросили министерство транспорта, РЖД, Минэнерго всем вместе поговорить о том, как этого добиться", - отметил Трутнев.

Ранее сообщалось, что "А-Проперти" Альберта Авдоляна планирует в 2021 году довести мощность Эльгинского месторождения до 18 млн тонн угля в год. В ноябре "ЭльгаУголь" нарастила объемы добычи и отгрузки угля до 1 млн тонн в месяц. Провозная способность железной дороги "Эльга-Улак" была увеличена до 12 млн тонн в год.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в октябре заявил, что добыча угля в Кузбассе по итогам 2020 года может заметно сократиться. "У нас наблюдается снижение добычи из-за проблем с вывозом (угля по железной дороге - ИФ). По итогам ожидается просадка на уровне 10%. Сегодня есть серьезный дефицит провозных мощностей на Транссибе", - говорил он.