Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:21Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 894 596+669 009

"ЭльгаУголь" и "Колмар" столкнулись с проблемой доставки угля по ж/д

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Компании "ЭльгаУголь" (разрабатывает Эльгинское угольное месторождение в Якутии) и "Колмар" (месторождения Нерюнгринского района Якутии) испытывают проблемы с доставкой своей продукции по железной дороге из-за нехватки провозных мощностей, сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Целый ряд компаний и инвесторов, прежде всего связанных с угольными производствами, испытывают сложности с провозными мощностями. Это проекты компаний "ЭльгаУголь", "Колмар", "ВаниноТрансУголь" (угольный терминал "Колмара" в Хабаровскому крае - ИФ). В некоторых случаях это связано с модернизацией определенных участков железной дороги, в некоторых - с другими (проблемами - ИФ)", - сказал он на заседании совета при полпреде президента в ДФО в четверг во Владивостоке.

Вице-премьер напомнил, что существует программа модернизации БАМа и Транссиба в целях расширения их пропускных способностей.

"Эти проблемы должны быть синхронизированы: провозные способности железной дороги должны соответствовать интересам инвестиционных проектов. В противном случае получается, что люди вкладывают деньги, а предприятия работают не на полную мощность и терпят убытки. Мы сегодня попросили министерство транспорта, РЖД, Минэнерго всем вместе поговорить о том, как этого добиться", - отметил Трутнев.

Ранее сообщалось, что "А-Проперти" Альберта Авдоляна планирует в 2021 году довести мощность Эльгинского месторождения до 18 млн тонн угля в год. В ноябре "ЭльгаУголь" нарастила объемы добычи и отгрузки угля до 1 млн тонн в месяц. Провозная способность железной дороги "Эльга-Улак" была увеличена до 12 млн тонн в год.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в октябре заявил, что добыча угля в Кузбассе по итогам 2020 года может заметно сократиться. "У нас наблюдается снижение добычи из-за проблем с вывозом (угля по железной дороге - ИФ). По итогам ожидается просадка на уровне 10%. Сегодня есть серьезный дефицит провозных мощностей на Транссибе", - говорил он.

ЭльгаУголь Колмар Якутия

Новости

Власти США подали на Facebook в суд из-за покупки WhatsApp и Instagram

Власти США подали на Facebook в суд из-за покупки WhatsApp и Instagram

Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

Частная китайская компания впервые начала экспорт нефтепродуктов

WSJ узнала о планах создания в КНР крупнейшей в мире химкомпании

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

Белоусов заявил о стабилизации рубля на приемлемом для всех уровне

Ozon по итогам IPO привлек $1,2 млрд

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Госкомиссия подтвердила открытие "Роснефтью" уникального месторождения в Карском море

Минэкономразвития предложило меры для роста инвестиций в РФ на 70%

В Китае в ноябре впервые с 2009 года зафиксирована дефляция

Путин подписал закон о федеральном бюджете

Путин подписал закон о федеральном бюджете

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей

ФНБ в ноябре вырос на 158,4 млрд рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');