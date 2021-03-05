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"Ростех" получит 5% в Эльгинском угольном комплексе

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - "Ростех" сообщил, что подписал с компанией "А-Проперти" Альберта Авдоляна соглашение об основных условиях сделки по переходу 5% Эльгинского угольного комплекса госкорпорации.

"Данная договорённость - логическое завершение формирования промышленного кластера "А-Проперти", который включает угольные проекты Эльга, Огоджа и порт Вера", - говорится в сообщении госкорпорации.

На данный момент по 25% в ООО "Порт Вера Холдинг" и "Огодже" принадлежат "Ростеху". В ближайшее время оставшиеся 75% обоих активов консолидирует "А-Проперти".

Все проекты имеют общий стратегический вектор развития в рамках единого кластера.

Сейчас эльгинский и огоджинский уголь переваливают через порты в акваториях Ванино и Владивостока. "При этом стратегически важно иметь собственную перевалку на часть объёма, поэтому планируется дальнейшее развитие порта "Вера" с учетом предполагаемых объемов добычи", - говорится в сообщении.

В 2020 году "А-Проперти" стало новым собственником 100% ООО "Эльгауголь": весной прошлого года компания выкупила у "Мечела" 51% в Эльгинском проекте за 89 млрд рублей, а в декабре прошлого года реализовала опцион на покупку 49% Эльги у Газпромбанка за 45 млрд рублей.

В 2020 году "Эльгауголь" добыла 7 млн тонн угля, повысив показатель в 1,6 раза. В 2021 году предприятие планирует увеличить добычу более чем в 2,5 раза. К 2023 году "Эльгауголь" планирует выйти на добычу 45 млн тонн угля, вложив в проект 130 млрд рублей. На Огоджинском месторождении к 2023 году планируется увеличить добычу с 1 млн тонн до 10 млн тонн.

"А-Проперти" Альберт Авдолян Ростех Эльга Порт Вера Холдинг Огоджа Ванино Владивосток Мечел Газпромбанк Эльгауголь

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