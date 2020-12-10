Ограничения ЦБ на ряд операций Киви банка введены на полгода

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ограничения по итогам проверки Банком России Киви банка на проведение кредитной организацией ряда операций введены сроком на полгода, группа не может гарантировать, что не будут наложены дополнительные запреты.

"В соответствии с заключением по итогам плановой проверки ЦБ Qiwi ограничивает электронные платежи в пользу ряда иностранных мерчантов и некоторые обратные платежи на срок до 6 месяцев. Однако в настоящее время мы ведем диалог с ЦБ по устранению выявленных нарушений, а также ведем переговоры по частичной отмене и снижению уровня введенных ограничений", - сообщила "Интерфаксу" директор по коммуникациям Qiwi Анастасия Журавлева.

Группа считает, что эти ограничения в первую очередь обусловлены эволюцией общего подхода ЦБ к интерпретации применимого регулирования электронных платежей и общими тенденциями по усилению контроля в областях киберпространства и трансграничных платежей, отметила она.

"Мы не можем гарантировать, что в результате этих или любых других выводов плановой проверки ЦБ на нас не будут наложены дополнительные ограничения. В результате приостановки ряда наших операций другие наши процессы могут стать объектом более пристального внимания со стороны ЦБ. Сейчас мы принимаем меры по минимизации влияния данных ограничений на наш бизнес", - добавила представитель группы.

В ходе плановой проверки регулятором Киви банка был выявлен ряд нарушений, главным образом связанных с требованиями к отчетности, делопроизводству и предоставлению отчетности в ЦБ, пояснила она.

На результаты работы Qiwi в 2020 году ограничения не повлияют, заявила Журавлева. Прогноз на 2021 год группа опубликует в первом квартале следующего года.

Qiwi в иллюстративных целях предположила, что если бы данные ограничения ЦБ действовали и соответствующие операции должны были быть исключены в течение 9 месяцев 2020 года, то примерно от 33% до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов за этот период было бы негативно затронуто (она составила за январь-сентябрь по МСФО 16,8 млрд рублей, в том числе в III квартале - 6,1 млрд рублей). Изменения в основном отразились бы на таких сферах работы группы, как расчеты в электронной коммерции и денежные переводы.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы 19,70 млн виртуальных кошельков и более 117 тыс. терминалов и точек приема платежей. Основным акционером Qiwi является Сергей Солонин.