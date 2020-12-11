АДР Qiwi выросли в начале торгов на МосБирже после обвала накануне

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Котировки американских депозитарных расписок Qiwi выросли в начале торгов на Московской бирже в пятницу на 6,2% (до 848,5 рубля за штуку) в рамках коррекции после обвала накануне на новостях о введении Центробанком РФ ограничений на ряд операций Киви банка сроком до полугода.

АДР Qiwi в четверг, 10 декабря, обвалились до 799 рублей (-23,8%), минимум сделок составил 763,5 рубля (-27,2%, уровень января 2017 года) на фоне известий, что ЦБ РФ ввел ограничения на ряд операций Киви банка.

Регулятор по итогам проверки Киви банка ввел с 7 декабря 2020 года ограничения на ряд его операций, в частности, на большинство платежей в пользу иностранных торговых компаний и перевод денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов, говорилось в сообщении Qiwi.

Плановая проверка проходила с июля по декабрь текущего года и касалась деятельности банка с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. В ходе нее были выявлены определенные нарушения, прежде всего, касающиеся требований к ведению отчетности и составлению документов, отмечает Qiwi.

"Мы полагаем, что нарушения, выявленные в ходе аудита, могут возникнуть в ходе обычной деятельности большинства кредитных организаций аналогичного Киви банку масштаба", - подчеркивает группа. ЦБ наложил на Киви банк штраф в размере 11 млн рублей (порядка $150 тыс.).

Qiwi отмечает, что наложенные ограничения обусловлены скорее общим подходом Банка России к регулированию электронных платежей и в целом тенденциями к усилению контроля в области киберпространства и трансграничных платежей, чем наличием конкретных недостатков в деятельности банка.

Группа в качестве иллюстрации посчитала, как эти ограничения могли бы повлиять на ее деятельность. Если операции, на которые наложены ограничения, были бы дисконтированы за весь период девяти месяцев текущего года, то это бы негативно сказалось на 33-40% чистой выручки сегмента платежных услуг за январь-сентябрь 2020-го (за этот период она составила 16,8 млрд рублей) и в основном отразилось бы на таких сферах работы группы, как расчеты в электронной коммерции и денежные переводы.

"Мы не думаем, что влияние на чистую выручку сегмента платежных услуг было бы столь же значительным, если бы на весь этот период были введены ограничения ЦБ, поскольку их неблагоприятное воздействие было бы частично компенсировано нашими усилиями по смягчению последствий, аналогичными тем, которые предпринимаются сейчас, включая перенаправление потребителей к партнерам и услугам, на которые не распространяются эти ограничения", - сообщила Qiwi.

Группа с учетом сроков введения ограничений ЦБ не ожидает, что они существенно повлияют результаты деятельности за 2020 год. Прогноз на 2021 год Qiwi планирует представить в первом квартале 2021 года.

"В настоящее время мы тесно сотрудничаем с ЦБ для устранения выявленных недостатков и нарушений. Не может быть никаких гарантий, что на нас не будут наложены дополнительные ограничения в результате этих или любых других мер. Наши прошлые и будущие операции также могут стать предметом более пристального внимания Банка России в результате этих событий. Кроме того, мы принимаем меры для сведения к минимуму воздействия ограничений на наш бизнес, но нельзя гарантировать, что мы добьемся успеха в этом", - подчеркивает Qiwi.

JPMorgan понизил рекомендацию для американских депозитарных акций (ADS) Qiwi с "нейтрально" до "ниже рынка", сообщило агентство Bloomberg. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, равняется $14 за штуку. Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,59 за штуку.