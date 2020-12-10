Внешнеторговое сальдо РФ за январь-октябрь упало на 43%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-октябре 2020 года составило $83,9 млрд, что на $63,4 млрд (43%) меньше показателя за январь-октябрь 2019 года, сообщила в четверг ФТС.

Экспорт из РФ за январь-октябрь упал к прошлому году на 22,4% - до $271,2 млрд. Импорт при этом снизился на 7,4% - до $187,2 млрд.

Внешнеторговый оборот за январь-октябрь 2020 года к тому же периоду прошлого года сократился на 16,9% и составил $458,5 млрд.

Основными торговыми партнерами России в январе-октябре 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $83,7 млрд (93,1% к январю-октябрю 2019 года), Германия - $33,2 млрд (75,9%), Нидерланды - $23,1 млрд (55,8%), Великобритания - $21,4 млрд (163,1%), США - $19,7 млрд (91,0%), Турция - $16,7 млрд (76,8%), Италия - $16,1 млрд (78,6%), Южная Корея - $15,3 млрд (72,0%), Япония - $13,2 млрд (76,7%), Польша - $11,5 млрд (80,8%).

Импорт и экспорт в деталях

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 47,1% (в январе-октябре 2019 года - 45,9%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-октябрем 2019 года снизился на 4,5%. Снизились объемы импорта механического оборудования - на 1,1%, при этом выросли объемы поставок инструментов и аппаратов оптических - на 11,6%. Физические объемы импорта легковых автомобилей снизились на 26,1%, а грузовых автомобилей - на 24,9%.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в январе-октябре в товарной структуре экспорта снизился до 50,9% (в январе-октябре 2019 года - 63,0%). По сравнению с январем-октябрем 2019 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров уменьшился на 37,5%, а физический - на 6,5%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объемы поставок электроэнергии - на 40,3%, керосина - на 14,7%, природного газа - на 11,4%, сырой нефти - на 11,0%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта автомобильного бензина на 32,3%, сжиженного природного газа - на 1,8%.

Доля металлов и изделий из них в общем стоимостном объеме экспорта в январе-октябре 2020 года составила 10,1% (в январе-октябре 2019 года - 9,1%). По сравнению с январем-октябрем 2019 года стоимостный объем экспорта товаров снизился на 14,1%, а физический - на 4,0%. При этом уменьшились физические объемы экспорта чугуна на 13,0%, алюминия - на 12,8%, ферросплавов - на 10,2%, полуфабрикатов из железа или нелегированной стали - на 9,1%, меди и медных сплавов - на 5,0%. Вместе с тем возрос объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 10,5%,

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в январе-октябре 2020 года составила 8,6% (в январе-октябре 2019 года - 5,7%). По сравнению с январем-октябрем 2019 года стоимостные и физические объемы поставок этих товаров возросли на 15,8% и на 16,9% соответственно. Возросли физические объемы экспорта свинины свежей и мороженной в 2,1 раза, мяса свежего и мороженного - в 1,9 раза, масла сливочного - в 1,6 раза, мяса домашней птицы - в 1,5 раза, молока и сливок - на 34,5%, сыров и творога - на 15,4%, пшеницы - на 10,6%, рыбы свежей и мороженной - на 7,2%.

Доля экспорта продукции химической промышленности в январе-октябре 2020 года составила 7,3% (в январе-октябре 2019 года - 6,4%). По сравнению с январем-октябрем прошлого года стоимостный объем экспорта этой продукции снизился на 11,5%, а физический возрос на 1,1%. Снизились физические объемы экспорта продуктов органических химических соединений на 13,3%, каучука и резины - на 5,2%. Вместе с тем возросли физические объемы экспорта пластмасс и изделий из них на 61,9%, фармацевтической продукции - на 19,6%, мыла и моющих средств - на 18,7%.

Доля экспорта машин и оборудования в январе-октябре 2020 года составила 7,0% (в январе-октябре 2019 года - 6,1%). Стоимостный объем данной товарной группы уменьшился на 11,7%. Снизились поставки оборудования электрического на 30,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 20,9%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 24,6%, оборудования механического - на 9,1%. Физические объемы поставок легковых автомобилей снизились на 43,6%, а грузовых автомобилей - на 15,2%.