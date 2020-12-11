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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Онего"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Онего", говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, деятельность банка "Онего", зарегистрированного в Петрозаводске, была "в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов".

"Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

В банк "Онего" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Банк "Онего" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 264-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Онего ЦБ РФ Петрозаводск

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