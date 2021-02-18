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Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Она упомянула мисселинг и оказание услуг онлайн-казино

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Отдельные банки в условиях падения маржи пытаются найти возможность нарастить доходы нелегальным путем, используют мисселинг, заявила банкирам председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Встречу организовала Ассоциация банков России.

"Есть примеры банков, к сожалению, их немало, которые пытаются увеличить доходы за счет недобросовестных практик, используя разного рода хищнические схемы или мисселинг. Были такие, кто ударился во все тяжкие, занялся нелегальными операциями, как например оказание услуг онлайн-казино. В прошлом году мы отзывали лицензию у банка, для которого это стало основным бизнесом, поэтому мы за нелегальными операциями тоже будем следить", - сообщила Набиуллина.

Если банковское сообщество само окажется не в силах "справиться с соблазном" скатиться в опасные для потребителя практики, регулятор адекватно на это отреагирует, пообещала она.

"Первая проблема, которая нас беспокоит - мисселинг и навязывание услуг (...) Мы надеялись, что банки не станут ради одного договора предлагать такой продукт, который его (клиента. - ИФ.) разочарует, вводить в заблуждение относительно цены продукта, прятать дополнительные услуги. Два года назад Ассоциация участников финрынка подготовила стандарты продаж. В итоге к ним присоединились 20 банков, и даже они их не соблюдают", - сказала Набиуллина.

Это вынудило ЦБ попросить законодателей дать дать ему полномочия устанавливать правила продаж через регулирование.

АБР Банк России Эльвира Набиуллина

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