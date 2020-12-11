Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:15Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 69 592 554+697 958

У московского коммерческого банка "ФинТех" отозвали лицензию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка "ФинТех" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, "ФинТех" специализировался на проведении "непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр" в интернете.

"При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций", - сообщатся в пресс-релизе ЦБ.

Банком сейчас управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Коммерческий банк "ФинТех" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 229-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

ФинТех Москва ЦБ РФ

Новости

Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Производители масла выразили готовность снижать цены

Производители масла выразили готовность снижать цены

Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти

Доллар опустился ниже 73 рублей впервые с 18 августа

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

Кабмин обсуждает ограничение цен с производителями сахара и подсолнечного масла

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

"Газпром" завершил марафон подписания программ газификации регионов

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Morgan Stanley переведет из Лондона во Франкфурт активы на 100 млрд евро

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Hyundai Motor купит производителя роботов Boston Dynamics за $921 млн

Рубль ускорил рост к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');