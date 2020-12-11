У московского коммерческого банка "ФинТех" отозвали лицензию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка "ФинТех" (Москва), говорится в сообщении ЦБ.

Как отмечает регулятор, "ФинТех" специализировался на проведении "непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр" в интернете.

"При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций", - сообщатся в пресс-релизе ЦБ.

Банком сейчас управляет временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Коммерческий банк "ФинТех" по итогам третьего квартала 2020 года занимает 229-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".