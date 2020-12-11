Новак станет правительственным куратором "Газпрома" и "Роснефти"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак, отвечающий в правительстве за топливно-энергетический комплекс, получил кураторство над "Газпромом", "Роснефтью", "Транснефтью", "Интер РАО", "Россеттями", "Роснефтегазом" и "Росзарубежнефтью".

Как сообщает пресс-служба правительства России, премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перераспределение координации работы акционерных обществ с государственным участием между своими заместителями.

Вице-премьеры уполномочены утверждать директивы правительства для представителей государства в этих компаниях.

Бывший куратор ТЭК Юрий Борисов будет отвечать за Промсвязьбанк, Объединённую судостроительную корпорацию, ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".