Вице-премьер Юрий Борисов вышел из правкомиссии по энергетике
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бывший куратор электроэнергетики в правительстве, вице-премьер Юрий Борисов исключен из состава правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Такое распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
Комиссию теперь возглавляет бывший министр энергетики Александр Новак, недавно ставший профильным вице-премьером. Первое заседание комиссии под его председательством прошло 21 декабря.