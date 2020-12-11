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"Роснефть" продаст Equinor долю в добычных проектах в Восточной Сибири

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Equinor заключила соглашение с "Роснефтью", которое увеличивает присутствие норвежской компании в проектах на суше в России.

В рамках соглашения Equinor приобретает 49% ООО "КрасГеоНац", которое владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на участках в Восточной Сибири, сообщила норвежская компания.

Сумма сделки составит около $550 млн и включает денежное вознаграждение в размере $325 млн.

Среди активов, в которые входит Equinor, Северо-Даниловское месторождение. Добыча на нем началась в июле текущего года. Ожидается, что к 2024 году добыча нефти достигнет 40 тыс. баррелей в сутки, а в дальнейшем будет увеличена до 70 тыс. б/с.

При этом Equinor подчеркивает, что по итогам сделки с "Роснефтью" компания больше не имеет никаких обязательств разведочному проекту на шельфе Охотского моря.

Северо-Даниловское месторождение открыто "Роснефтью" в 2011 году в границах Даниловского участка в Иркутской области. Геологические запасы нефти месторождения, по последним данным, оцениваются в 125 млн тонн, извлекаемые запасы нефти – в 25 млн тонн.

ООО "КрасГеоНац" владеет 12 лицензиями.

"Роснефть" и Statoil (в настоящее время Equinor) в 2012 году подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым было предусмотрено совместное освоение участков российского шельфа, а также участие "Роснефти" в освоении участков норвежского шельфа. В 2016 году партнеры пробурили две поисково-оценочные скважины на шельфе Охотского моря. Глубина скважины на Лисянском участке составила 1900 м, на Магадане-1 – около 2600 м. По словам Сергея Донского, который возглавлял министерство природных ресурсов в то время, компании не получили положительных результатов при бурении.

Доля "Роснефти" в проекте (СП "Магаданморнефтегаз" и "Лисянскнефтегаз") составляла 67%, у Statoil – 33%. По условиям соглашения, норвежская компания должна была полностью профинансировать работы по геологоразведке. Кроме того, норвежский партнер должен был возместить "Роснефти" исторические затраты и 33,3% стоимости расходов российской компании за оплату лицензии.

Прогнозные ресурсы нефти участка Магадан-1 составляли 346,5 млн тонн (геологические) и 103,9 млн тонн (извлекаемые); газа – 338,2 млрд кубометров.

Роснефть Equinor Северо-Даниловское месторождение

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