Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:17Заразились
на 16.02В России 4 099 323+13 233В мире 109 155 627+341 375

Нефтекомпании Equinor удалось избежать забастовки на НПЗ Mongstad

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяной компании Equinor ASA удалось избежать забастовки сотрудников нефтеперерабатывающего завода Mongstad, крупнейшего в Норвегии, сообщил Bloomberg.

Разногласия между сотрудниками и руководством компании оказались столь серьезными, что к переговорам пришлось подключить государственного посредника - Норвежскую ассоциацию нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil & Gas Association, NOGA).

Члены профсоюза SAFE и представители NOGA начали в понедельник переговоры и сумели договориться спустя пять часов после установленного срока.

Ранее профсоюз предупреждал, что в отсутствие нового соглашения 12 рабочих Mongstad выйдут на забастовку.

"Мы удовлетворены тем, что стороны смогли договориться об условиях нового коллективного соглашения", - заявила Элизабет Браттебо Фенне, представлявшая NOGA на переговорах.

В понедельник Equinor заявила, что забастовка на Mongstad может привести к приостановке добычи на нескольких месторождениях норвежского континентального шельфа, включая Johan Sverdrup и Troll.

NOGA Equinor Норвегия Mongstad

Новости по теме

Новости

У экспертов ВОЗ остались четыре версии происхождения SARS-CoV-2

Что случилось этой ночью: вторник, 16 февраля

Ракета SpaceX стартовала на орбиту еще с 60 интернет-спутниками Starlink

Пандемия коронавируса

Еще одна новая разновидность COVID-19 обнаружена в Великобритании

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

Спецслужба Франции заподозрила в кибератаках связанных с Россией хакеров

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

ВОЗ зафиксировала самое низкое число случаев заражения COVID с октября

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций

В Турции задержали 718 человек в ходе антитеррористических операций
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');