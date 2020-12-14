Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 13.12В России 2 653 928+28 080В мире 71 704 885+623 311

Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль

Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" по итогам девяти месяцев 2020 года получил 903,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, побив таким образом рекорд 2014 года.

Как следует из отчета компании, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль выросла почти в 8 раз. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль "Сургутнефтегаза" в 850 млрд рублей.

Выручка "Сургутнефтегаза" за девять месяцев 2020 года сократилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом - до 764,1 млрд рублей. Прибыль от продаж упала в 2,6 раза - 114,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла с 139,2 млрд рублей в прошлом году до 1,1 трлн рублей.

Прибыль компании зависит не только от результатов операционной деятельности, но и от динамики курса валют, потому что "Сургутнефтегаз" хранит на своих банковских счетах многомиллиардную валютную "подушку". Так, на волне обвала рубля в 2014 году "Сургутнефтегаз" получил максимальную годовую прибыль в 891,7 млрд рублей.

На фоне резкого скачка курса доллара в первом квартале 2020 года, особенно в марте (курс доллара на конец первого квартала составил 77,73 рублей) "Сургутнефтегаз" получил 716,9 млрд рублей чистой прибыли. Но результат был частично нивелирован во втором квартале, когда курс на конец периода снизился до 69,95 рублей, что привело к квартальному убытку в 280,1 млрд рублей и снижению чистой прибыли до 436,9 млрд рублей. В третьем квартале доллар вырос с 69,95 рубля до 79,68 рубля.

Тем не менее, рынок не ожидает за 2020 год дивидендов, аналогичных уровню 2014 года. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", "Сургутнефтегаз" может выплатить 6,2 рубля на привилегированную акцию и "классические" 0,64 копейки на обыкновенную.

Сургутнефтегаз

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 12 декабря

Власти Кубы откажутся от двойной валютной системы с 1 января

Экономический кризис

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

Треть россиян назвала себя бедными, богатыми признал себя лишь 1%

"АвтоВАЗ" отменил "четырехдневку" с 1 января

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Бензин нашел прививку от скачков цен в эпоху COVID-19. Обзор

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Тиньков объявил о продаже ценных бумаг TCS Group на $325 млн

Ростуризм подтвердил прекращение деятельности туроператора "Русь-Тур"

Первые зимние холода в Европе разогнали цену газа до максимума за 20 месяцев

Производители масла выразили готовность снижать цены

Производители масла выразили готовность снижать цены

Рынок акций РФ ускорил рост на фоне ралли нефти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');