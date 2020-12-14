Сургутнефтегаз за 9 месяцев получил максимальную с 2014 года прибыль

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - "Сургутнефтегаз" по итогам девяти месяцев 2020 года получил 903,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, побив таким образом рекорд 2014 года.

Как следует из отчета компании, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль выросла почти в 8 раз. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал чистую прибыль "Сургутнефтегаза" в 850 млрд рублей.

Выручка "Сургутнефтегаза" за девять месяцев 2020 года сократилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом - до 764,1 млрд рублей. Прибыль от продаж упала в 2,6 раза - 114,2 млрд рублей. Прибыль до налогообложения выросла с 139,2 млрд рублей в прошлом году до 1,1 трлн рублей.

Прибыль компании зависит не только от результатов операционной деятельности, но и от динамики курса валют, потому что "Сургутнефтегаз" хранит на своих банковских счетах многомиллиардную валютную "подушку". Так, на волне обвала рубля в 2014 году "Сургутнефтегаз" получил максимальную годовую прибыль в 891,7 млрд рублей.

На фоне резкого скачка курса доллара в первом квартале 2020 года, особенно в марте (курс доллара на конец первого квартала составил 77,73 рублей) "Сургутнефтегаз" получил 716,9 млрд рублей чистой прибыли. Но результат был частично нивелирован во втором квартале, когда курс на конец периода снизился до 69,95 рублей, что привело к квартальному убытку в 280,1 млрд рублей и снижению чистой прибыли до 436,9 млрд рублей. В третьем квартале доллар вырос с 69,95 рубля до 79,68 рубля.

Тем не менее, рынок не ожидает за 2020 год дивидендов, аналогичных уровню 2014 года. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", "Сургутнефтегаз" может выплатить 6,2 рубля на привилегированную акцию и "классические" 0,64 копейки на обыкновенную.