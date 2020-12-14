Рубль вырос к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар слегка дешевеет, евро, напротив, укрепляется на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль немного понижается к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,89-72,99 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 72,94 руб. (-0,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,56 руб./EUR1 (+15,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,7 копейки к уровню закрытия пятницы, до 79,97 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,7 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,19 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за их движением на глобальном рынке. Доллар возобновил небольшое ослабление к большинству мировых валют, в том числе, к евро на снижении спроса на защитные активы благодаря новостям о вакцине от коронавируса COVID-19 и надеждам на принятие новых мер поддержки американской экономики.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) дало согласие на экстренное применение в США вакцины компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса COVID-19. Ожидается, что в понедельник в США стартует кампания по массовой вакцинации населения от COVID-19.

Тем временем группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса США.

На этой неделе инвесторы ожидают итогов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Цены на нефть поднимаются в понедельник на фоне одобрения американским регулятором вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, повысившего оптимизм инвесторов в отношении перспектив восстановления мировой экономики и спроса на нефть.

Кроме того, взрыв танкера в районе саудовского порта Джидда в воскресенье способствует росту опасений нового витка напряженности в регионе, пишет агентство Bloomberg. Судоходная компания BW Group сообщила о взрыве, произошедшем на танкере под сингапурским флагом. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени в понедельник выросла на 1,16% - до $50,55 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,14% - до $47,1 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, WTI - на 0,7%. На прошлой неделе цены фьючерсов с ближайшей поставкой обоих сортов достигали максимумов с 4 марта.