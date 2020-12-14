Взрыв произошел на танкере в зоне саудовского порта

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник в районе порта Джидда Саудовской Аравии произошел взрыв на танкере под сингапурским флагом, пострадавших среди 22 членов экипажа судна нет, сообщила судоходная компания BW Group.

Она предупредила, что, возможно, могло просочиться некоторое количество нефти. Компания отметила, что, вероятно, причиной взрыва стал "внешний источник".

Организация "Морские торговые операции Соединенного Королевства", подчиняющаяся британскому королевскому флоту, призвала все суда в этом районе проявлять осторожность и заявила, что начато расследование происшествия.

СМИ напоминают, что в прошлом месяце взрыв мины повредил корабль у берегов Саудовской Аравии.