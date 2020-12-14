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Правительство сможет регулировать цены при их росте более чем на 10%

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами и членами правительства.

Решетников напомнил, что сейчас действует постановление правительства №530, принятое ещё в 2008 году, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов РФ, если цены на какой-то товар в течение месяца изменились более чем на 30%.

"Понятно, что, когда ее (норму - ИФ) устанавливали на законодательном уровне в 2008 году, этого было достаточно. Сейчас, очевидно, этого недостаточно - планку предлагается серьезно снизить", - сказал глава Минэкономразвития.

"Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен", - сказал он.

Мишустин поддержал эту идею министерства, отметив, что такие поправки надо было вносить раньше, как и использовать этот инструмент.

"Вы только что говорили, уважаемые коллеги, о мерах, которые предусмотрены законом при росте цен на треть за 30 дней, мы действительно можем устанавливать регулируемые цены в регионах и конкретно на социально значимые товары. Такое право у нас действительно есть, и очень важно, что вы предложили снизить эту планку до 10%. То есть, когда уже 10% по необоснованному росту цен происходит, это показатель того, что ведомствам необходимо оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры", - отметил Мишустин, подводя итоги совещания

Россия Михаил Мишустин

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