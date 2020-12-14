Титов предупредил о последствиях госрегулирования цен на продукты

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает ошибочным намерение правительства РФ, в том числе административными мерами, сдержать рост цен на ряд продуктов питания.

"Чем закончилась система государственного регулирования цен в СССР, надеюсь, никому напоминать не надо. Хотя один нюанс отметить безусловно стоит. Большинство современных отечественных производителей продуктов питания - это частный бизнес. Бизнес по определению не может работать себе в убыток. Он просто закрывается и уходит с рынка", - написал Титов в понедельник в своем фейсбуке.

По его мнению, попытка регулирования цен может привести либо к тому, что отечественные продукты придется заменять импортными, либо накопленный в текущем периоде убыток приведет в перспективе к неизбежному, но уже "взрывному" росту цен.

"Рынок неизбежно компенсирует свои потери независимо от желаний чиновников, и за все это в конечном счете заплатит потребитель. В данной ситуации тому, кто сегодня активно продвигает популярные решения, надо бы уже прямо сейчас подумать о том, что они будут говорить населению завтра...", - написал Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что рост цен на продукты к концу года, вызванный неизбежным ростом издержек в ситуации кризисных ограничений, вполне естественный и ожидаемый.

Предложения по регулированию цен в РФ

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил в понедельник на совещании, что его министерство подготовит поправки в законодательство и нормативные акты, которые дадут возможность правительству в случае необходимости регулировать цены на социально-значимые товары, если цены на них изменились более чем на 10% в течение месяца.

Он напомнил, что действующее сейчас постановление правительства №530, принятое в 2008 году, позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких субъектов, если цены на какой-то товар в течение месяца изменились более чем на 30%, "сейчас, очевидно, этого недостаточно - планку предлагается серьезно снизить".

"Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учета сезонных колебаний цен", - озвучил он предложения по возможности регулирования цен со стороны правительства.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поддержал эту идею, отметив, что такие поправки надо было вносить раньше, как и использовать этот инструмент.

Решетников также заявил, что совместно с Минсельхозом уже начата работа над более долгосрочным механизмом - министерства разработают "систему контрциклических мер поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен (для внутреннего потребителя), когда у нас происходят большие колебания на мировых рынках". По его словам, соответствующие предложения будут представлены до конца года.