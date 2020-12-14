Кабмин продлил период выдачи COVID-субсидий авиакомпаниям и аэропортам

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие программ субсидирования авиакомпаний и аэропортов в период пандемии COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Первоначальные меры поддержки авиакомпаний были рассчитаны лишь на самые тяжелые месяцы снижения деловой активности - с февраля по июль. Теперь авиаперевозчики могут рассчитывать на частичную компенсацию своих потерь в период с августа по ноябрь", - сказал Мишустин. При этом, по его словам, будет увеличена ставка для расчета субсидий за каждого не перевезенного пассажира, для дальневосточных компаний будет применяться повышающий коэффициент.

"Что касается аэропортов, они смогут подать заявки на компенсацию своих расходов еще за один месяц - ранее, напомню, программа помощи ограничивалась вторым кварталом", - заявил премьер.

Как сообщалось, весной правительство выделило на поддержку всех российских авиаперевозчиков в период пандемии 23,4 млрд руб., аэропортов - 10,9 млрд руб.

Кроме того, правительство увеличит помощь регионам в обновлении аэропортовой инфраструктуры, которая используется для перевозки пассажиров и грузов, обслуживания самолетов, заявил премьер.

"Мы выделим дополнительные субсидии в размере около 2 млрд руб. Это позволит ускорить работы по нескольким важным проектам, внесенным в госпрограмму развития транспортной системы", - заявил Мишустин.