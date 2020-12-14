ВТБ передал Петербургу 65% в АО "Метрострой северной столицы"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк ВТБ безвозмездно передал правительству Петербурга 65% акций АО "Метрострой северной столицы", сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Соответствующее соглашение группа ВТБ и Санкт-Петербург подписали в понедельник.

"Мы сделаем все, чтобы новая компания была обеспечена трудовыми, производственными и финансовыми ресурсами, чтобы она могла исполнять госконтракты по проектированию и строительству метро ускоренными темпами", - цитирует пресс-служба губернатора Александра Беглова.

"Строительство метро является важнейшим для города проектом. Уверен, что благодаря усилиям правительства города и опыту команды группы ВТБ мы реализуем его наилучшим образом, сохранив квалифицированный персонал и производственную базу ОАО "Метрострой", а также значительным образом увеличим темпы строительства метрополитена - самого востребованного вида общественного транспорта в Петербурге", - приводятся в сообщении слова президента - председателя правления ВТБ Андрея Костина.

О намерении ВТБ передать городу 65% компании Беглов заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 ноября.

Ранее группой ВТБ было зарегистрировано АО "Метрострой северной столицы". Договоренность о совместной деятельности была достигнута в целях обеспечения бесперебойного и непрерывного строительства объектов метрополитена в Петербурге. Основным видом деятельности АО "Метрострой северной столицы" является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе. Ранее сообщалось, что группа ВТБ может расширить свое присутствие на инфраструктурном рынке Санкт-Петербурга.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ВТБ Девелопмент" (входит в группу ВТБ) учредило дочернее предприятие АО "Метрострой северной столицы". Компания зарегистрирована 12 октября в Петербурге, в качестве основного вида деятельности указано строительство железных дорог и метро. Генеральный директор - Александр Романов, который также возглавляет еще одну структуру ВТБ - ООО "Транспортные концессии (Саха)".

Название новой "дочки" построено по тому же принципу, что и у управляющей компании петербургского аэропорта "Пулково" - "Воздушные ворота северной столицы", в которой у группы ВТБ блокпакет.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге являлась компания "Метрострой", в отношении которой в настоящее время введена процедура наблюдения.

"Нынешняя компания петербургского метростроя находится в состоянии банкротства. У компании долги, поэтому там требуется зачастую заново создавать компанию, и мы планируем, что такая совместная компания может быть создана с правительством Санкт-Петербурга. Мы займемся не только и не столько финансированием, сколько самим строительством метрополитена. Безусловно, основные деньги должны поступать из бюджета Санкт-Петербурга на строительство, но эта компания требует инвестиций на первоначальной стадии на обновление производственных мощностей, оборудование и так далее", - отмечал Костин.

Интерес к рынку петербургского метростроения проявляет ГК "Стройтрансгаз" (СТГ) бизнесмена Геннадия Тимченко. Основная цель СТГ - открыто выйти на рынок метростроения в Санкт-Петербурге, сохранив профессиональный коллектив компании "Метрострой" и обеспечить преемственность в работах на действующих объектах, а также нужные темпы при строительстве новых станций, заявляла в августе компания. Тогда же "Стройтрансгаз" объявил о назначении бывшего руководителя "Метростроя" Вадима Александрова советником гендиректора СТГ, на этом посту он будет курировать строительство метрополитена в Петербурге.