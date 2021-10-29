Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СП Петербурга и группы ВТБ подписало с городом контракт на строительство метро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подписал с АО "Метрострой северной столицы" госконтракт на строительство объектов городского метрополитена, сообщила пресс-служба Смольного.

В контракт включены задачи по строительству и реконструкции объектов метро, а также инженерные изыскания и подготовка необходимой проектной и рабочей документации. В 2024 году в городе планируют построить три станции: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".

Губернатор Петербурга Александр Беглов через пресс-службу назвал подписание контракта "началом новой эпохи петербургского метростроения". Он напомнил, что "все полномочия переданы новой компании", и заверил, что "город примет все необходимые меры", чтобы метро развивалось "уверенными темпами".

В октябре 2021 года федеральное правительство наделило "Метрострой северной столицы" статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена Петербурга.

По проекту бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше финансирования текущего года. Ежегодные расходы будут увеличены до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах.

Группа ВТБ в октябре 2020 года зарегистрировала АО "Метрострой северной столицы" и затем безвозмездно передала правительству Петербурга 65% акций новой компании. Основным видом деятельности АО названо проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге была компания "Метрострой".

Петербург ВТБ Метрострой Метрострой северной столицы Александр Беглов

Новости по теме

Новости

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Brent подешевела до $84,12 за баррель

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });