СП Петербурга и группы ВТБ подписало с городом контракт на строительство метро

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подписал с АО "Метрострой северной столицы" госконтракт на строительство объектов городского метрополитена, сообщила пресс-служба Смольного.

В контракт включены задачи по строительству и реконструкции объектов метро, а также инженерные изыскания и подготовка необходимой проектной и рабочей документации. В 2024 году в городе планируют построить три станции: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".

Губернатор Петербурга Александр Беглов через пресс-службу назвал подписание контракта "началом новой эпохи петербургского метростроения". Он напомнил, что "все полномочия переданы новой компании", и заверил, что "город примет все необходимые меры", чтобы метро развивалось "уверенными темпами".

В октябре 2021 года федеральное правительство наделило "Метрострой северной столицы" статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метрополитена Петербурга.

По проекту бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза больше финансирования текущего года. Ежегодные расходы будут увеличены до 55 млрд рублей в 2023-2024 годах.

Группа ВТБ в октябре 2020 года зарегистрировала АО "Метрострой северной столицы" и затем безвозмездно передала правительству Петербурга 65% акций новой компании. Основным видом деятельности АО названо проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в городе.

Ранее монополистом на рынке метростроения в Петербурге была компания "Метрострой".