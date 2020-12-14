"Глобальная энергия" представила доклад о прорывных идеях в мировой энергетике на предстоящую декаду

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ассоциация "Глобальная энергия" представила первый ежегодный доклад "10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет", подготовленный учеными из России, Великобритании, Ирана, Италии. В докладе отражены основные положения исследований, направленных на борьбу с глобальным изменением климата, в том числе через развитие энергоэффективности и энергосбережения, а также технологий ВИЭ.

По словам президента ассоциации Сергея Брилева, представленные в докладе идеи способны радикально изменить структуру мирового потребления энергии.

"С точки зрения экономической эффективности представленным в докладе идеям ещё далеко до традиционной энергетики. Никуда не исчезнет и потребность в углеводородах, в нефте- и газохиме. Но это - перспективные идеи для снижения выбросов СО2 и выстраивания сбалансированных энергосистем и интегрированных энергокомпаний", - сказал Брилев, процитированный в сообщении "Глобальной энергии".

В число десяти прорывных технологий, представленных в докладе, вошли:

- улавливание и хранение углерода (технологии, позволяющие отделять выбросы СО2 от промышленных и энергетических источников, обеспечивать их долгосрочную изоляцию от атмосферы);

- умные сети (smart grid, технологии цифровой трансформации, позволяющие использовать массивы big data об энергопроизводстве и энергопотреблении для повышения эффективности и надёжности производства и распределения электроэнергии);

- водородная энергетика (технологии использования водорода как топлива для производства электроэнергии, для транспортных средств);

- малые модульные реакторы (разработки атомной энергетики, позволяющие наладить выпуск реакторов малой и средней мощности - до 300 МВт, в т.ч. для замены электростанций на органическом топливе);

- преобразование электроэнергии в газ (технологии, позволяющие использовать излишки электроэнергии для производства метана или сжиженного газа, который затем можно преобразовать обратно в электроэнергию с помощью газовых турбин);

- компактные и эффективные накопители энергии (supercapacitors, разработки устройств, способных аккумулировать электроэнергию в промышленных масштабах);

- рециклинг и преобразование отходов в энергию (технологии, позволяющие вырабатывать электро- и теплоэнергию в результате переработки твёрдых бытовых отходов, прошедших предварительную сортировку);

- биотопливо (технологии получения и применения экологически чистого биотоплива нового поколения из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов);

- химическое топливо из солнечного света и искусственный фотосинтез (химические технологии, воспроизводящие природный процесс фотосинтеза).