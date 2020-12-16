ВБ спрогнозировал уровень бедности в РФ в 14,2% по итогам года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Уровень бедности в России по итогам 2020 года при условии падения ВВП на 4% может составить 14,2%. Такой прогноз содержится в традиционном докладе Всемирного банка о российской экономике, опубликованном в среду.

Моделирование, проведенное экспертами ВБ, показывает, что компенсационные меры властей на фоне пандемии коронавируса снизят долю населения за чертой официально установленного уровня бедности до 11,6%.

По данным Росстата, численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года, и составила 19,9 млн человек. Уровень бедности вырос до 13,5% против 12,7% во II квартале 2019 года и 12,6% в I квартале 2020 года.