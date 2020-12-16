Основные производители гречки в РФ пообещали снизить отпускные цены

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Основные производители гречневой крупы в РФ обещают снизить отпускные цены на нее, сообщает в среду Минсельхоз по итогам ряда встреч с производителями сельхозпродукции и продовольствия. На них были, в частности, рассмотрены и вопросы ценообразования.

"Производители Алтайского края, Орловской области и Башкортостана, на которые приходится порядка 70% производства данной культуры в стране, заявили о намерении снизить отпускные цены на гречневую крупу", - говорится в сообщении.

На совещании было отмечено, что в настоящее время цены на эту продукцию стабилизировались. Этой тенденции в дальнейшем будет способствовать более высокий урожай гречихи в текущем году, считают в ведомстве.

Ранее Минсельхоз, подводя итоги уборочной кампании, сообщил, что сбор гречихи в этом году составил порядка 1 млн тонн (786 тыс. тонн в 2019 году).

В сообщении также отмечается стабильное производство яиц в стране. По прогнозам, в 2020 году оно увеличится почти на 180 млн штук и превысит 45 млрд штук. Это ведет к снижению импорта. По данным на 13 декабря, он составил 1,7 млн штук, что в 1,3 раза ниже уровня 2019 года.

Состоялись также встречи с представителями хлебопекарной и мукомольной промышленности, планируется совещание, посвященное ситуации на рынке плодоовощной продукции и картофеля.