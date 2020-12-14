Предпраздничное регулирование цен. Обобщение

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Российское руководство провело молниеносную контратаку на продуктовые цены, которые некстати перешли к активному росту перед большой президентской пресс-конференцией и новогодними праздниками.

Первые итоги ручного управления ценами таковы: Россия вводит квоту на экспорт зерновых (а также пошлину внутри квоты и за ее пределами), производители сахара и подсолнечного масла подпишут соглашения с ритейлерами (а если они не сработают - правительство отреагирует новыми таможенно-тарифными мерами), а сам механизм госрегулирования цен в рознице теперь будет включаться быстрее.

Кто виноват

Ценовое крещендо явственно зазвучало в минувшую среду, когда президент РФ Владимир Путин впервые раскритиковал правительство за отсутствие должной реакции на удорожание продуктов. Тогда президент, впрочем, предложил "все эти вопросы в спокойном режиме рассмотреть". Однако спокойным режим оставался совсем недолго: на выходных (когда уже было известно, что в понедельник правительство представит комплекс мер по борьбе с продовольственной инфляцией) ВГТРК показал кадры "закрытой" части той же встречи, где происходил уже классический "разнос".

Сахар с начала года подорожал на 71,5%, макаронные изделия - на 10,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, хлеб - на 6%, напомнил Путин правительству.

"Значит, смотрите... Макаронные изделия выросли на 10,5%. И продолжают подрастать. Наши граждане в большинстве своем, в большинстве (в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают "Болоньезе") у нас народ попроще, и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Ну, это недопустимо! При таких урожаях!", - заявил Путин.

"Не "я надеюсь", а вы (глава Минсельхоза Патрушев - ИФ) мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и Решетников (глава Минэкономразвития - ИФ)!", - сказал президент. "При чем здесь пандемия?! Она вообще не имеет никакого отношения (к росту цен на основные продукты питания - ИФ)! Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан. Потому что рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством. Причем здесь пандемия-то? Что не понятно-то? Да всем понятно! И вам понятно, и мне понятно!", - подчеркнул он.

Вооружившись этим суровым напутствием, правительство быстро определилось с мерами, направленными на стабилизацию цен на социально значимые продукты питания. Озвучены они были на совещании, которые в понедельник провел премьер-министр Михаил Мишустин.

Как заявил на совещании Мишустин, предложенные меры - это скорее ситуативная реакция на то, что произошло. "Но очень важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. В этом смысле отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях - от производства до торговых сетей. И главное - принимать меры нужно своевременно, а не тогда, когда продукты уже подорожали", - сказал он.

Глава правительства напомнил, что инструменты для этого у правительства есть. "При росте цен на треть за 30 дней мы, действительно, можем устанавливать регулируемые цены в регионах конкретно на социально значимые товары. И очень важно, что вы предложили снизить эту планку до 10%. То есть необоснованный рост цен на такие товары даже на 10% - это показатель того, что ведомствам нужно оперативно реагировать на эту ситуацию и принимать необходимые меры", - пояснил он, добавив, что "корректировать и использовать этот инструмент надо было нам раньше".

"Ваша задача - не доводить ситуацию до этого, а постоянно контролировать и принимать меры своевременно", - подчеркнул глава правительства. Для этого он создал межведомственную рабочую группу во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусов. Эта группа будет заниматься мониторингом и оперативным реагированием на изменение потребительских цен на все группы социально значимых товаров.

Что делать

Как заявил Мишустин, до 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями. Они предусматривают снижение их цены при поставке для розничных сетей и ограничение розничной цены на сахар и подсолнечное масло федеральными и региональными торговыми сетями. Ответственность за заключение соглашений несут министерство сельского хозяйства и министерство промышленности и торговли. Отслеживать их выполнение будет Федеральная налоговая служба.

Для поддержки производителей сахара им будет предоставлена возможность получать льготные кредиты по ставке от 1% до 5% на закупку сахарной свеклы для переработки. Общий объем поддержки отрасли составит в следующем году порядка 2 млрд рублей.

Для стабилизации ситуации на внутреннем рынке с января 2021 года на семена подсолнечника вводится вывозная таможенная пошлина в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Соответствующее постановление правительства принято.

"Аналогичные предложения подготовлены по подсолнечному маслу. Но в случае нарушения соглашения пошлины будут введены до конца этого года", - уточнил Мишустин.

С 15 февраля вводятся квоты и пошлины на экспорт зерновых. Для поддержки производителей муки и хлебопекарной продукции предусмотрено предоставление соответствующих субсидий: производителям муки в следующем году планируется направить свыше 4,2 млрд рублей, производителям хлебопекарной продукции - 3 млрд рублей.

Как заявил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в результате принятых мер цены производителей на сахар-песок будут снижены до 36 рублей за килограмм с НДС для поставки в розницу, непосредственно в розничной торговле - до уровня 46 рублей за килограмм. Розничная цена на подсолнечное масло будет снижена до 110 рублей за литр, цена производителей для отпуска в розницу должна составлять 95 рублей с НДС. Цены на продовольственную пшеницу планируется снизить в текущем году до 14 тыс. рублей без НДС за тонну в центральной части России и до 13 тыс. рублей без НДС - к концу февраля 2021 года.

Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко контролировать исполнение всех поручений "буквально" ежечасно. Результаты мониторинга цен и ход реализации намеченных мер будут рассматриваться еженедельно

По данным Центра агроаналитики, подведомственного Минсельхозу, средние цены реализации семян подсолнечника в РФ к 2 декабря составили 34,494 тыс. рублей за тонну без НДС, увеличившись на 6,1% (1,974 тыс. рублей) за неделю. Цены на подсолнечное масло достигли 84,075 тыс. рублей за тонну без НДС (рост за неделю на 1,3% или на 1,083 тыс. рублей за тонну).

Средняя цена сельхозпроизводителей на пшеницу третьего класса в РФ ко 2 декабря составила 14,611 тыс. рублей за тонну, что на 4,059 тыс. рублей выше, чем годом ранее (за неделю цена выросла на 8 рублей за тонну).

Цены производителей на сахар, по данным на 25 ноября (более поздние данные пока не публиковались), составили 42,153 тыс. рублей за тонну с НДС. За неделю цена снизилась на 0,5% (на 226 рублей за тонну), но оставалась выше, чем месяцем и годом ранее (на 1,9% и 118,7% соответственно).

Решения - в жизнь!

Представители отраслей, которых касаются ограничения, внешне приняли решения правительства с пониманием, хотя многим при этом придется пожертвовать маржой. Некоторые заявляли о том, что уже начали снижать цены, не дожидаясь "начальственного окрика".

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, цены уже начали падать, хотя в настоящее время цены сельхозпроизводителей и наценка торговых сетей оказывают давление на рентабельность заводов. "Увеличение экспортной пошлины дополнительно будет способствовать снижению цен на сырье, что, в свою очередь, позволит переработчикам понизить отпускные цены на масло", - сказал он.

Как заявил Мальцев, производители масложировой продукции поддерживают новый формат работы в рамках соглашений.

С этим согласен и председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. По его словам, соглашение позволит избежать необоснованного роста цен на сахар.

При этом он отметил, что сети в большинстве своем закупают сахар не у заводов, а у посредников, которые специализируются на фасовке. "В этой связи важно не допустить необоснованных наценок в товаропроводящей цепочке, а главное - быть уверенными, что товар дойдет до потребителя действительно по минимально возможным ценам", - сказал он.

Кроме того, ожидается, что дополнительный стабилизирующий эффект окажут расширение площадей под сахарную свеклу и дальнейшее увеличение объемов производства сахара в следующем году.

О необходимости контролировать цены по всей цепочке заявил и генеральный директор ГК "Русагро" (один из ведущих производителей сахара и масложировой продукции в РФ) Максим Басов.

"Если мы переходим к системе контроля за ценами, то тогда контроль должен формироваться по всей цепочке, - заявлял он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу. - Если мы хотим увидеть решение по сахару или по маслу на полке, то, конечно, должны быть рекомендованы цены на полке, но также должны быть рекомендованы цены и для прессовщиков, и для фасовщиков, и для сырья".

Вместе с тем он отметил, что предусмотренный предел снижения цен на сахар и подсолнечное масло "несколько низковат". Он не исключил, что при таких ценах на сахар, например, сеять свеклу будет невыгодно".

Как считает Басов, бизнес понял сигнал президента и правительства. Но важно, чтобы это было общеотраслевое решение, а не решался вопрос за счет нескольких крупных компаний, "а все остальные игроки получили несправедливое преимущество - и мелкие, и региональные фасовщики, и сети".

В целом же, по его мнению, "система административного контроля цен неэффективна и дискредитировала себя еще в Советском Союзе".

По мнению председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, экспортеры поддерживали ранее и поддерживают сейчас введение экспортной квоты, которая не позволит допустить дефицита зерна на внутреннем рынке. "Вместе с пошлиной на экспорт пшеницы, о введении которой было объявлено сегодня, эти меры обеспечат оперативное выравнивание цен на внутреннем рынке", - сказал он.

Зернин также назвал важным то, что в пакет мер включены и новые механизмы поддержки отрасли. "Компенсация затрат на приобретение муки хлебопекарным предприятиям и возмещение затрат мукомолов на закупку пшеницы поможет снизить издержки по всей цепочке производства и поддержать рентабельность её участников", - заявил он.

По мнению гендиректора АО "Крымхлеб" Андрея Ванжеги, компенсация части затрат на приобретение муки - отличная новость для хлебопеков. "Такая поддержка очень актуальна и важна, она даст возможность сдерживать цены в связи с удорожанием сырья", - сказал он.

Между тем, как сообщил генеральный директор компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, мировой рынок уже отреагировал на то, что происходит на российском рынке пшеницы. "Последовала моментальная реакция на сообщения только лишь о том, что вопрос о пошлине обсуждается - американская пшеница SRW (soft red winter) за неделю с 4 по 11 декабря подорожала на $15, с $259 до $274 за тонну (FOB Мексиканский залив)", - сказал он.

Это вполне естественно, ведь РФ - крупнейший поставщик пшеницы на мировой рынок, отметил он.

По его словам, и квота, и пошлина на объемы экспорта существенно не повлияют, "потому что квота в 17,5 млн тонн вполне достаточна для того, чтобы реализовать тот экспортный потенциал, который у нас есть". "Но они могут повлиять на динамику поставок и, соответственно, на выгодоприобретателей от экспорта, - сказал он. - Сейчас будет определенный психоз, потому что экспортерам надо выполнить все контракты до введения пошлины. Естественно, надо суетиться и покупателям, потому что после "шлагбаума" у экспортеров появятся дополнительные финансовые издержки, чтобы поставлять пшеницу".

Все это, как подчеркнул Петриченко, будет за счет сельхозпроизводителей, у которых забирают по 25 евро с тонны. Закупочные цены снизились сразу же, как только появились сообщения о пошлине.

Как сообщил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, уже сегодня трейдеры снизили объявленные закупочные цены в портах на пшеницу (протеин 12,5%) до 15600 рублей за тонну, что на 1800 рублей ниже предыдущих уровней (на конец прошлой недели".

В то же время он отметил, что снижение происходит в том числе и в связи с укреплением рубля и изменением конъюнктуры мирового рынка.

Напомнив, что на введении пошлины на пшеницу настаивали животноводы, Корбут заявил, что комфортной ценой для них может стать 15000 рублей за тонну. "Но возникает вопрос иного плана: как бы после Нового года эту "премию для животноводов" не съело повышение транспортных тарифов, коммунальных и других расходов", - сказал он.

Как считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, ограничительные меры - это всегда "большая неприятность для функционирования агропродовольственного рынка". "Хотелось бы, чтобы это было пореже и носило, действительно, экстраординарный характер", - сказал он

При этом он сообщил, что "мировой рынок зерна и так "смотрел" вниз, рубль укреплялся". Все это поводы для некоторого снижения цен на рынке. "Но у нас есть серьезнейшая проблема с озимыми - и как раз она может проявиться к 15 февраля, это надо учитывать", - сказал он.

С пониманием к предложенным мерам отнеслась и торговля.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), заявили, что понимают необходимость и важность оперативных мер в текущей ситуации. "Как и ранее, торговые сети будут стараться максимально сдерживать рост цен и не допускать их резких изменений, совместно с поставщиками мы вели и продолжим вести работу, направленную на недопущение спекуляций на ценах и необоснованных повышений", - сказали в ассоциации.

Директор по коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Наталья Рычкова заявила, что на ряд социально значимых товаров в магазинах "Ашан" отсутствует торговая наценка, а некоторые продаются по цене ниже закупочной. "Поэтому клиенты сети могут найти в ассортименте подсолнечное масло и сахар разных ценовых категорий. Мы находимся в постоянном диалоге со всеми нашими партнерами и делаем всё возможное, чтобы ситуация с ценами оставалась стабильной", - подчеркнула она.