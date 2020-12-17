Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,4-0,9%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок на новостях от Федрезерва США, а также за счет раллирующей нефти (Brent превысила $51,5 за баррель) на фоне ослабления доллара; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,4-0,9%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 3282,92 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1412,57 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 73,09 рубля (-0,26 рубля), золото стоит $1874,2 за унцию (+0,8%).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,5%), "Интер РАО" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1%), "Роснефти" (+1%), Polymetal (+1%), "Газпрома" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (+0,8%), Московской биржи (+0,8%), банка ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%).

Подешевели акции "Яндекса" (-0,5%), "Магнита" (-0,1%), "Россетей" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг вероятны попытки закрепления рынка акций РФ выше уровня 1400 пунктов по индексу РТС. В то время как комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам регулярного заседания не стал увеличивать объемы выкупа активов (что оказало некоторое давление на котировки казначейских облигаций), ожидания скорого принятия пакета фискальных мер стимулирования экономики поддерживают спрос на рынке акций, а ослабление доллара США к корзине мировых валют повышает сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На российском валютном рынке в начале торгов вероятно снижение доллара на фоне коррекции вниз по индексу доллара (DXY).

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, поддержку спросу на рисковые активы оказывают ожидания принятия нового пакета помощи американской экономике объемом $908 млрд (пакет может быть принят уже до конца текущей недели) и итоги заседания ФРС США (американский регулятор повысил прогнозы по большинству экономических показателей и заверил в готовности придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до достижения целей по инфляции и ценовой стабильности). Также Федрезерв отметил готовность расширить программу количественного смягчения в случае необходимости.

На благоприятном внешнем фоне индекс МосБиржи поднимется к 3300 пунктам, далее вероятны попытки движения к историческому максимуму, установленному в понедельник. В целом, до конца недели индекс МосБиржи должен закрепиться в верхней половине коридора 3250-3350 пунктов.

На валютном рынке доллар может откатиться ниже 73 руб./$1, и в случае закрепления ниже рубежа возрастет вероятность дальнейшего снижения и достижения 70 руб./$1, считает Зварич.

В США в среду, 16 декабря, индексы акций показали смешанную динамику в пределах 0,2-0,5% после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы, индекс Nasdaq (+0,5%) обновил рекордный максимум.

Итоги заседания ФРС

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых. В ближайшие месяцы Федрезерв продолжит наращивать вложения в гособлигации (US Treasuries) не менее чем на $80 млрд и в ипотечные бумаги не менее чем на $40 млрд в месяц, "пока не будет достигнут существенный прогресс в достижении целей комитета по максимальной занятости и стабильности цен".

Помимо этого, ФРС улучшила прогнозы для экономики США на ближайшие годы. Согласно декабрьскому отчету Федрезерва, американский ВВП снизится на 2,4% в текущем году, вырастет на 4,2% в 2021 году и на 3,2% в 2022 году. В сентябре ФРС ожидала падения на 3,7% в текущем году и рост соответственно на 4% и 3% в следующие два года.

Оптимизму инвесторов также способствовали признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США. Как сообщает The Wall Street Journal, лидеры Конгресса США близки к соглашению по пакету стимулов объемом около $900 млрд. По информации осведомленных источников газеты, пакет, который обсуждался в среду, не будет включать помощи властям штатов и защиты компаний от претензий в связи с пандемией. В то же время, ожидается, что меры поддержки будут предусматривать прямые выплаты гражданам.

Между тем, розничные продажи в США в ноябре упали на максимальные с апреля 1,1% при прогнозах сокращения на 0,3% к уровню октября, а октябрьский прирост продаж на 0,1% был пересмотрен до снижения на 0,1%.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Оптимизму инвесторов способствуют признаки прогресса в переговорах о новых мерах бюджетной поддержки экономики США и продление Федрезервом действия программы выкупа активов объемом не менее чем $120 млрд в месяц.

Цены на нефть

Нефть утром в четверг дорожает на статистике Минэнерго США о запасах и надеждах на стимулы; цена Brent находится на $1 выше уровня, что отмечался при закрытии основных торгов МосБиржи в среду. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $51,64 за баррель (+1,1% и +0,6% в среду), январская цена WTI - $48,36 за баррель (+1,1% и +0,4% накануне).

Данные Минэнерго США показали снижение запасов нефти за неделю на 3,14 млн баррелей при прогнозах сокращения на 1,9-2,2 млн баррелей. При этом рост резервов бензина и дистиллятов оказался меньше ожиданий.