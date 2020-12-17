ЦБ РФ готов обсуждать подключение финомбудсмена к банкротству граждан

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддерживает инициативы по развитию медиации на финансовом рынке, готов обсуждать вопрос о расширении полномочий финансового омбудсмена на институт банкротства граждан, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

С такой идеей выступил главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин в журнале "Актуальные проблемы российского права". Он указал, что сейчас в России нет публичного института, который в процессе банкротства занимался бы контролем за соблюдением прав физических лиц со стороны арбитражного управляющего, комитета кредиторов и иных заинтересованных лиц, априори обладающих к тому же существенно большей рыночной и административной властью, чем ответчик.

"Во взаимоотношениях финансовых организаций и потребителей финансовых услуг необходимо учитывать, что последние являются заведомо более слабой стороной. В связи с этим целесообразно наличие института, который был бы дистанцирован от финансовой организации и обладал бы необходимым авторитетом для осуществления медиации в конфликтных ситуациях. В настоящее время такой институт не конституирован законодательно. Как не конституирована и система защиты интересов граждан, в отношении которых по инициативе финансовых институтов возбуждаются дела о банкротстве", - написал он в статье.

Воронин сообщил, что по договоренности с Центральным банком РФ было инициировано создание соответствующей рабочей группы, которая должна подготовить необходимые предложения, обоснования и поправки к действующему законодательству о роли финансового уполномоченного в посредничестве в соответствующих конфликтах. Медиация процессов банкротства - это перспективная задача, указал он.

Банк России поддерживает инициативы по развитию применения медиации на финансовом рынке, заявили "Интерфаксу" в ЦБ. "Регулятор совместно с институтом финансовых уполномоченных и заинтересованными объединениями финансовых организаций (создана специальная рабочая группа) проводят оценку инициатив по внедрению и развитию использования медиативных технологий при разрешении споров граждан с финансовыми организациями", - сказали в Банке России.

"С 1 сентября 2020 года уже введена процедура упрощенного внесудебного банкротства, направленная на обеспечение интересов граждан. Представляется, что дальнейшее совершенствование механизма банкротства граждан должно учитывать результаты работы данного нового механизма. Со своей стороны Банк России в рамках компетенции готов к обсуждению совершенствования механизмов банкротства граждан", - заявили в ЦБ.

Дела клиентов НПФ

Воронин в статье также поднял вопрос о наделении финансового омбудсмена полномочиями рассматривать дела клиентов негосударственных пенсионных фондов.

"Есть основания предполагать, что в скором времени там может возникнуть большое количество споров, связанных с выплатами пенсий, которые эти фонды будут рассчитывать и осуществлять. Хотя сегодня наиболее остро стоит проблема, связанная с так называемыми переходами из одного фонда в другой. Этот процесс зачастую носит мошеннический характер. Некоторые фонды, используя недобросовестных агентов и покупая базы данных, просто переводят к себе людей из других НПФ и получают в свое управление их пенсионные накопления. Люди узнают об этом постфактум, теряют инвестиционный доход, если смена НПФ носила досрочный характер, то есть осуществлялась чаще, чем один раз в пять лет. Все это неминуемо порождает финансовые претензии", - указал он в статье.

Сейчас финансовый уполномоченный не может рассматривать эту категорию дел, поскольку, как правило, речь идет о мошенничестве, то есть о деянии уголовно-правового характера, чем должны заниматься соответствующие правоохранительные органы и суды в рамках уголовного процесса.

"Но помимо уголовно-правового деликта, в данном случае имеется дополнительное обстоятельство, с которым сталкивается потерпевший: с существованием крайне сложной и длительной процедуры возврата денежных средств. Хотя именно этот аспект волнует людей в первую очередь. По результатам прошедшей дискуссии было предложено рассмотреть вопрос наделения финансового омбудсмена соответствующими полномочиями", - указал Воронин.

Сейчас на рассмотрении ЦБ РФ находятся поправки, расширяющие полномочия финансового омбудсмена в части споров граждан с НПФ. Их разработала Служба обеспечения деятельности финуполномоченного, они предполагают упрощенную систему восстановления нарушенных прав жертв неправомерного перевода из одного НПФ в другой или из ПФР в НПФ. Это позволит гражданину, застрахованному по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС), восстановить свои права в ускоренном упрощенном порядке.

"Позиция Банка России по данному вопросу находится в стадии формирования", - сообщили в пресс-службе ЦБ.

Финансовый уполномоченный осуществляет досудебное урегулирование споров между финансовыми организациями и их клиентами - физическими лицами, позволяя избежать обращения в суд.