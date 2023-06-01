Смета службы финуполномоченного на 2023 год составлена с дефицитом 70 млн рублей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Смета финансирования службы обеспечения работы финансового уполномоченного на 2023 год составлена с дефицитом в 70 млн рублей, его планируется покрывать за счет средств накопленного резервного фонда, сообщила на пресс-конференции руководитель службы Ольга Крайнова.

По ее словам, "размер резервного фонда на конец 2022 года составлял 2,5 млрд рублей", размер фонда может немного меняться от месяца к месяцу.

"Банк России на старте выделил 3 млрд рублей на становление службы, предполагалось, что в течение 1 года работы эти средства будут израсходованы. Служба сэкономила порядка 2,5 млрд рублей в этот период, - сказала Крайнова. - Такая возможность у службы появилась в связи с тем, что на этапе добровольного сотрудничества не сразу компании подключались к взаимодействию с ней, а обязательный порядок сотрудничества по закону начинался позже".

Вместе с тем с самого начала перед службой ставилась задача выйти на самоокупаемость, которая "завязана" на входящий денежный поток, а этот финансовый поток "зависит от обращений потребителей и исходов рассмотрения споров по таким обращениям", добавила Крайнова. (При вынесении решения по спору в пользу потребителя, за рассмотрение спора финуполномоченным платит проигравшая спор финорганизация, в противном случае оплаты нет, для потребителя рассмотрение бесплатно - ИФ).

Наличие финансового резерва помогает службе обеспечивать бесперебойную деятельность, отметила она.

"Денежные средства поступают в службу по истечении 1,5 месяцев по окончании отчетного квартала, после всех сверок (если решения не приостановлены, не обжалованы в суде). Поэтому у нас должен быть резервный фонд. Он нам помогал и спасал не раз", - сказала она.

"Бывали ситуации, когда, к примеру, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации уходили с рынка. Никто за последующий вал поступающих обращений в таком случае ставку взноса за рассмотрение службой их споров с потребителями не платил. Сегодня, на наш взгляд, эти деньги являются резервом, позволяющим получать доход от их размещения", - привела пример Крайнова. Также резерв выручал службу в период пандемии, когда "компании-участники рынка перестали отвечать, функционировать и уплачивать взносы в службу".

Статс-секретарь, зампред Банка России Алексей Гузнов сказал журналистам, что выделенные в период становления службы средства, формирующие резерв службы, регулятор истребовать не планирует.

"Это не заем, не кредит. Мы рассматриваем службу как элемент социальной и финансовой стабильности. Этот подход полностью в парадигме Банка России", - отметил Гузнов.