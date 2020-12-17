ПФР разместил в банковские депозиты на 185 дней 168 млрд рублей под 5,3%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) в четверг разместил на "Московской бирже" в депозиты на 185 дней 168 млрд рублей страховых взносов, средневзвешенная ставка составила 5,3% годовых, сообщается в информации, размещенной на сайте фонда.

В отборе приняли участие восемь банков, объем заявок составил 494,5 млрд рублей, превысив почти втрое лимит аукциона.

При установленной минимальной ставке отбора 4,75% годовых в заявках были указаны ставки в диапазоне 4,75-5,51%. Ставка отсечения была определена на уровне 5,17%.

Средства будут размещены в пяти банках – участниках аукциона.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.