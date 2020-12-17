Поиск
ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

ПФР разместил в банковские депозиты на 185 дней 168 млрд рублей под 5,3%

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) в четверг разместил на "Московской бирже" в депозиты на 185 дней 168 млрд рублей страховых взносов, средневзвешенная ставка составила 5,3% годовых, сообщается в информации, размещенной на сайте фонда.

В отборе приняли участие восемь банков, объем заявок составил 494,5 млрд рублей, превысив почти втрое лимит аукциона.

При установленной минимальной ставке отбора 4,75% годовых в заявках были указаны ставки в диапазоне 4,75-5,51%. Ставка отсечения была определена на уровне 5,17%.

Средства будут размещены в пяти банках – участниках аукциона.

ПФР инвестирует страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии до момента их передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды в разрешенные законодательством активы, включая депозиты в коммерческих банках.

Пенсионный фонд России ПФР Московская биржа

Новости
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Путин заявил, что Россия начинает слезать с "нефтегазовой иглы"

Москва отменила "добровольное страхование" жилья

Глава ФРС сообщил о восстановлении экономики страны

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Подписаны соглашения о поддержании цен на масло и сахар в РФ

Минфин США включил Швейцарию и Вьетнам в число валютных манипуляторов

Экономический кризис

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней

Цены на сахар и подсолнечное масло скорректируют в течение пяти дней
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');