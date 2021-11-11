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ПФР разместил в банковские депозиты на 94 дня 4 млрд рублей под 8,75%

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) в четверг разместил на "Московской бирже" в банковские депозиты на 94 дня 4 млрд рублей средств резерва по обязательному пенсионному страхованию, средневзвешенная ставка размещения составила 8,75% годовых, сообщается на сайте фонда.

В отборе приняли участие шесть банков, объем заявок составил 23 млрд рублей, превысив в 5,8 раза лимит аукциона.

При установленной минимальной ставке отбора 8,30% в заявках были указаны ставки в диапазоне 8,32-8,75%. Ставка отсечения была определена на уровне 8,75%. По итогам аукциона средства размещены в двух банках.

ПФР

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