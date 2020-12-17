Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Банковский сектор РФ впервые более чем за три года вернулся к дефициту ликвидности: структурный дефицит на 17 декабря 2020 года составил 72,3 млрд рублей против профицита в 309,1 млрд рублей днем ранее, следует из данных ЦБ РФ.

Последний раз дефицит ликвидности в секторе наблюдался в середине августа 2017 года.

Профицит ликвидности в банковском секторе в 2020 году снижался из-за роста наличных денег в обращении и увеличения вложений банков в ОФЗ на фоне масштабных заимствований Минфина.

Банк России по итогам 2020 года ожидает профицит ликвидности на уровне 1,0-1,4 трлн рублей. По итогам 2019 года профицит составлял 2,8 трлн рублей, 2018 года – 3,0 трлн рублей, 2017 года – 2,6 трлн рублей, по итогам 2017 года отмечался дефицит в 0,7 трлн рублей.