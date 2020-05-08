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ЦБ РФ решил сократить объем размещения КОБР из-за снижения профицита ликвидности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Банк России принял решение сократить объем размещения купонных облигаций (КОБР) из-за снижения структурного профицита ликвидности и потребности в ее абсорбировании.

Как говорится в сообщении ЦБ, регулятор решил не проводить с 12 мая аукционы по размещению 33-го выпуска купонных облигаций. Это, по мнению ЦБ, позволит обеспечить большую гибкость при абсорбировании ликвидности с помощью основных операций Банка России - недельных депозитных аукционов.

Кроме того, с 12 мая 2020 года и до погашения 31-го выпуска КОБР не будут проводиться аукционы по размещению 32-го выпуска КОБР. "Решение о дальнейшем графике и объеме размещения 33-го выпуска КОБР будет принято позднее с учетом развития ситуации с ликвидностью банковского сектора", - отмечает ЦБ.

Банк России ранее понизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года с 3,4-3,9 трлн рублей до 2,2-2,8 трлн рублей.

ЦБ РФ

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