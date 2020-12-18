Группа Nordea объявила об уходе из РФ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Группа Nordea закрывает бизнес в России и сосредоточит свою деятельность в скандинавском регионе, говорится в сообщении на сайте российского Нордеа банка.

Нордеа банк обеспечит выполнение всех обязательств перед клиентами и предоставит комфортные условия для закрытия счетов клиентов. В процессе ликвидации банк будет строго выполнять все требования российского законодательства.

Нордеа банк по итогам третьего квартала занимает 95-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 53,2 миллиарда рублей.

Nordea зашла на российский рынок в 2006 году, купив Оргрэсбанк (позже переименован в Нордеа банк) с коэффициентом около четырех капиталов.

Еще в 2014 году банк входил в топ-30 крупнейших кредитных организаций РФ, однако в 2015 году он начал сокращать бизнес, отказавшись от розничного кредитования в пользу развития корпоративно-инвестиционного блока.