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Nordea Bank и Societe Generale отказались от дивидендов после рекомендации ЕЦБ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Nordea Bank ABP, ведущая банковская группа Скандинавии, приняла решение отложить выплату дивидендов на фоне пандемии коронавируса и связанными с ней рекомендациями Европейского центрального банка (ЕЦБ).

"Совет директоров намерен выполнить рекомендацию ЕЦБ и отложить решение о выплате дивидендов до 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении Nordea.

По итогам 2019 финансового года банк планировал выплатить акционерам дивиденды в размере 0,40 евро.

Вслед за рекомендацией ЕЦБ также французский банк Societe Generale SA (SG) объявил об отказе от дивидендных выплат за 2019 и 2020 годы.

Годовое собрание акционеров SG, которое запланировано на 19 мая, будет проводиться в онлайн-формате в связи с ограничениями на публичные собрания из-за коронавируса, отмечается в пресс-релизе банка.

Ранее Европейский центральный банк рекомендовал банкам еврозоны как минимум до 1 октября отказаться от выплаты дивидендов за 2019 и 2020 годы, а также воздержаться от выкупа собственных акций.

ЕЦБ хочет, чтобы во время пандемии коронавируса банки улучшили свои возможности по абсорбированию убытков и поддерживали экономику за счет кредитования домохозяйств и компаний, поскольку еврозона готовится к резкому экономическому спаду.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, отказ от дивидендных выплат за 2019 год позволит европейским банкам сохранить средства в объеме 45 млрд евро.

ЕЦБ Nordea Bank Societe Generale

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