Топливный рынок - упал, поднялся, побежал

Итоги года для производителей топлива и АЗС, переживших период самоизоляции

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Почти все делают это. Будь то президент огромной компании или многодетная домохозяйка, будь то сельский пенсионер или столичный офисный работник. Почти в каждой семье кто-то берет в руки "пистолет" и заправляет машину бензином. Дизелем, газом - неважно: чтобы добраться из пункта А в пункт Б, автомобилю нужно топливо. Но мировая самоизоляция "весна-лето-2020" закрыла и пункт А, и пункт Б, и многие другие пункты по алфавиту. И бензин вместе с нефтью заглянули в пропасть падения.

А когда начали из нее выбираться, выяснилось, что топливный рынок в России должен пройти отеческую ковидную закалку. Демпфером его обезоруживали, растущим спросом разогревали, инфляционными ожиданиями охлаждали, запретом импорта озадачивали. Но топливный рынок все терпел, ведь ему нужно было только дождаться, когда россияне снова сядут на машины и поедут из пункта А в пункт Б. В отличие от других - критически пострадавших отраслей экономики - топливный сектор быстро пришел в норму и работает дальше. С надеждой на то, что двум самоизоляциям не бывать, а одну уж миновали.

Как падал и рос

Все познается в сравнении. Когда в начале апреля Москва опустела, первый удар приняли АЗС, снижение спроса на столичных заправках достигло 20-30%, продолжало углубляться, и это пугало. Однако в Европе было страшнее, она к тому моменту дольше жила на самоизоляции: например, в Бельгии потребление нефтепродуктов на АЗС весной упало на 70%. Позже ведомства констатировали, что весеннее снижение спроса на бензин на АЗС в России составило 40-50%, по дизтопливу - порядка 30%. Сокращение потребления авиакеросина составило 50-60%.

В апреле произошло невиданное - стоимость топлива на АЗС пошла вниз. Снижение цен на заправках России - явление крайне редкое, оно может быть вызвано либо серьезным кризисом, либо значительным падением цен на нефть. В тот момент оба обстоятельства совпали. Редкое явление продолжалось недолго, к концу мая оно сошло на нет.

Тем временем переработка реагировала, снижая производство топлива и перераспределяя корзину нефтепродуктов. Это сокращение без возможности хотя бы приблизительно прогнозировать развитие событий в пандемию сыграло злую шутку. Самоизоляция закончилась, водители сели за руль. Спрос подскочил, а производство еще оставалось на минимумах. Разрыв составлял примерно две-три недели. Минэнерго и ФАС просили игроков рынка переждать, перетерпеть, панику не создавать, чтобы не разогнать оптовые цены на нефтепродукты.

Но было уже поздно, биржевые цены в середине апреля пошли вверх и росли беспрерывно полтора месяца. В результате цена на Аи-95 увеличилась на 53%, на Аи-92 - почти на 30%, дизтопливо тоже дорожало, но не такими драматическими темпами. Стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в середине июня достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений, побив рекорды кризисного для топливного рынка 2018 года.

Как поддерживали и помогали

Власти и компании находились в постоянном обсуждении вопроса "Что делать?" Использовали локальные выходы, такие как перенос плановых ремонтов на более поздний срок и увеличение производства Аи-95. Были и нетривиальные решения, об оценке влияния которых участники рынка продолжают спорить до сих пор.

Так, ФАС и Минэнерго временно снизили в два раза нормативы биржевых продаж нефтепродуктов. Нововведение позволяло нефтяным компаниям не оказаться в позиции нарушителей, если они на фоне падения спроса продавали на бирже топлива ниже нормы. Параллельно правительство РФ впервые в истории ввело запрет на импорт нефтепродуктов. Таким образом хотели поддержать отечественного производителя: из-за снижения спроса в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Премиальность сформировалась по причине особенности отечественного налогообложения. Того самого отрицательного акциза с демпфером. Прежде, выплачивая нефтяным компаниям обратный акциз на нефть и демпфер, российские власти стимулировали их поставлять нефтепродукты на отечественный рынок. А когда цены на нефть упали, российские НПЗ сами вынуждены были платить в федеральный бюджет. Демпфер для нефтепродуктов превратился в дополнительный налог. И суммы, которые нефтяные компании перечисляли в казну, росли от месяца к месяцу.

В кризис бюджету нужны были деньги, выплаты нефтяников по демпферу оказались как никогда кстати, и они выглядели как никогда справедливыми. "Идея с демпфером себя оправдала. Мы вводили демпфер в период достаточно высоких цен, и жалко было платить нефтепереработчикам деньги из ФНБ. Но сейчас ситуация обратная. Все по-честному. Во времена высоких нефтяных цен все равно надо было думать о будущем, готовиться к разным временам. Нефтяники не обращаются с предложениями пересмотреть демпфер", - говорил министр финансов Антон Силуанов.

Демпфер достойно выполнил свое предназначение, удержав оптовые цены моторного топлива от обрушения и наполнив при этом казну государства с января по ноябрь доходом порядка 350 млрд руб., отмечает независимый отраслевой аналитик Виктор Костюков. Однако, демпфер таит в себе опасность навсегда закрепить фактор непрерывного подталкивания оптовых цен вверх. "Этим фактором является индикативная цена, которая, согласно Налоговому кодексу, будет прирастать из года в год с темпами 5%. Было бы логичным, если с такими же темпами будут прирастать и нефтяные цены. Однако здесь прогнозы более скромные. Следовательно, вопрос о корректировке констант демпфера на понижение остается актуальным", - говорит аналитик.

Могло быть и хуже?

Комментируя пережитые за минувший год события, глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных трейдеров) Евгений Аркуша говорит, что независимые АЗС в кризис оперативно реагировали на происходящее, сократили операционные затраты, оптимизировали персонал. "Розничные операторы адаптировались быстрее, чем, скажем, регуляторы, реакцию которых в нескольких сложных случаях приходилось терпеливо ждать", - говорит он.

"Этот год как никогда показал, что любое ручное вмешательство в рыночные отношения вызывает негатив. Запрет импорта, снижения нормативов биржевых продаж топлива, сокращения процента отклонения биржевой цены от первоначальной - эти решения регуляторов сказывались в итоге на волатильности цен. Но при этом мы ощутили поддержку со стороны государства, воспользовались ею. Некоторые наши компании попали в список системообразующих, имели возможность получить беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам, отсрочку налоговых платежей", - рассказывает Аркуша.

В секторе переработки ключевым стало то, что в стране сохранены все перерабатывающие мощности, и они могут быть задействованы в случае роста спроса, считает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. "В этом российская ситуация отличается в положительную сторону от зарубежных стран - в Западной Европе и в США многие НПЗ не пережили кризис и были закрыты", - говорит он.

В сложившихся условиях было бы логичным пересмотреть ранее принятые решения о росте на 5% акцизов и базовой цены для расчета демпфера с 1 января 2021 года, считает Ежов. "Во-первых, сейчас ситуация в отрасли не располагает к росту налоговой нагрузки, во-вторых, это в больше степени ударит по НПЗ, поставляющим нефтепродукты на внутренний рынок, в то время, как для экспортеров ничего не изменится", - поясняет он.

Максим Дьяченко, управляющий партнер компании ООО "Петролеум Трейдинг" (входит в число крупнейших топливных трейдеров РФ) тоже отмечает убыточность нефтепереработки в России и обращает внимание на грядущий рост налоговой нагрузки. "В таких условиях регуляторам остается контролировать ситуацию почти в ежедневном режиме и воздействовать на отрасль постоянно. Регуляторам сейчас очень нужно научиться оперативно работать в условиях удаленки, а участникам рынка - важно быть гибким, адаптивным и цифровым", - говорит он. В числе задач 2021 года Дьяченко тоже называет корректировку демпфера, а в числе перспектив - развитие срочного рынка нефтепродуктов, который, по его мнению, в ближайшие два года может вырасти в 10 раз.

Отраслевая прививка

Срочный рынок нефтепродуктов стал одним из отраслевых открытий 2020 года. Именно в кризис пришло окончательное понимание, как покупки топлива посредством фьючерсов позволяют хеджировать риски. В профильной среде сформировалась мысль, что контракты на срочном рынке могут стать своего рода прививкой от колебаний цен на нефтепродукты.

Новыми для себя инструментами стали повсеместно пользоваться не только трейдеры и брокеры, но и "конечники" - частные АЗС. При этом активный выход независимых сетей на срочный рынок выявил проблемы: например, индивидуальные предприниматели не допускаются к торгам в этом секторе, на что обращает внимание РТС. Между тем, сейчас на повестке дня очередная сложная задача - привлечь на срочный рынок основных производителей, крупные нефтяные компании.

В целом в период ограничительных мер биржевая торговля топливом приобрела новое значение, потому что позволяет продавать товар онлайн. Об этом с гордостью говорит руководство СПбМТСБ, аргументируя цифрами: сейчас уже каждая четвертая тонна бензина и авиакеросина, а также 30% дизтоплива в РФ продается на бирже, по итогам в 2020 года СПбМТСБ может на 10% увеличить продажи нефтепродуктов, до более 22 млн тонн. А продажи на срочном рынке за год в денежном выражении выросли в 2,4 раза, в абсолютных цифрах - на 40%.

Директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, комментируя на биржевом форуме перспективы срочного рынка, заявил: "Вывод первый: поставочные фьючерсы показали рост, то есть рынок заинтересован в них, особенно в период кризиса, когда высокая неопределенность формирует большие риски. Второй вывод: на срочном рынке важно подобрать правильные инструменты, в которых будут заинтересованы все участники рынка. Задачи регулирования: попытаться найти приемлемые механизмы, чтобы привлечь крупных производителей к реализации через срочный рынок".

Задачи и проблемы

Ставить цели и обозначать задачи - традиция перед наступающим новым годом. Кроме уже упомянутых демпфера и срочного рынка исполнительный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (НААНС) Тамара Сафонова называет сохранение таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты для российских предприятий, гибкую акцизную политику на нефтепродукты как механизм регулирования розничных цен на моторное топливо, субсидирование конечного потребителя АЗС, который должен стать выгодоприобретателем при изменениях конъюнктуры рынка моторного топлива.

Глава РТС Евгений Аркуша считает, что 2020 год в очередной раз обнажил многолетнюю проблему отрасли - дисбаланс спроса и предложения, возникающий в кризисные моменты и приводящий к необоснованным и скачкообразным изменениям стоимости топлива. По его мнению, тому есть ряд причин, решение которых позволит устранить дисбаланс. В первую очередь, конечно же, пересмотр критериев демпфирующего механизма.

"Необходима также разработка механизма оптимального планирования распределения нефтепродуктов между внутренним и внешним рынком. Вот сейчас снова экспорт становится премиальным. В результате на экспорт уходит нафта, а на внутреннем рынке снижение производства, отгрузок, остатков. Это может вновь привести к проблемам на топливном рынке РФ. Конечно же, нужно довести до конца идею повышения нормативов биржевых продаж, я имею в виду то решение, что было принято еще летом - увеличение норм продаж на бирже 11% от производства бензина, 7,5% - дизтоплива. Тема равномерности-регулярности биржевых торгов продолжает оставаться актуальной", - добавляет он.

"Очень важный вопрос - вновь разрешить продажу алкоголя на АЗС. Он обсуждается почти 10 лет, и сейчас, в кризис - самое время его решить. Ведь все понимают, что магазин при АЗС - это обычный магазин. Вопрос алкоголизации здесь абсолютно надуманный. Как и связанный с ним искусственный запрет на ночное обслуживание на АЗС. Одно дело - ночные бары, дискотеки, клубы, а другое дело - АЗС ночью. Между тем, запрет продажи еды на заправке ночью приводит к снижению на 10-15% эффективности торговли сопутствующими товарами", - говорит он.

В числе важных проблем Аркуша также называет высокую банковскую комиссию за эквайринг (из-за чего многие точки обслуживания отказываются принимать банковские карты) и проблемы частных АЗС с кредитованием: эффективность торговли бензином снижается, и банки осторожничают с топливными клиентами.

Цифры и "цифра"

Исполнительный директор "Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора" Сафонова оценивает снижение объемов добычи российской нефти по итогам 2020 года 8-9% от уровня 2019 года, нефтепереработки - на 5%, экспорта нефти - на 12%. Однако, в рознице крупнейшие нефтяные компании - "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" - во второй половине года уже восстановили продажи топлива на АЗС до докризисного уровня.

Директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов вспоминает, что падение спроса в первом и втором кварталах в отдельные месяцы доходило до 30%. А в третьем квартале произошел неожиданный рост, реализация топлива на АЗС сети "Газпромнефть" по объему превысила такой же период 2019 года на 4%. "Согласно внутренней аналитике мы для себя прогнозируем, что розничный рынок РФ за 2020 год покажет снижение около 6%. Отмечу, что ситуация во второй половине года стабилизировалась и сейчас мы корректируем планы на 2021 год с учетом полученного опыта", - сказал он.

По мнению Крылова, в 2020 году в сложном положении оказались компании, которые были ориентированы на спотовые перевозки, где нет долгосрочных контрактов с крупными системообразующими грузоотправителями. Однако большинство крупных игроков рынка своевременно отреагировали на изменения. Менее всего пострадали компании с высокой операционной эффективностью, которые за счет цифровизации и гибкости бизнес-модели сумели быстро адаптироваться к новым условиям.

"Это была хорошая проверка на стрессоустойчивость, которая показала, что даже на таком консервативном рынке будущее за технологиями, "цифрой" и партнерствами. Автоматизация планирования поставок, использующая технологии искусственного интеллекта, помогла очень быстро реагировать на изменения спроса", - сказал Крылов.

С одной стороны, рынок нефтепродуктов - неотъемлемая часть нефтегазовой отрасли, а она переживает непростые времена. С другой стороны, люди продолжают перемещаться из пункта А в пункт Б, заправляя топливом машины, а значит, спрос будет. Вопрос в том, насколько глубоко он может упасть в случае очередного кризиса и как быстро способен восстановиться. Но топливный рынок тренированный, новые вызовы только закаляют его участников, они еще больше мобилизуются - и продолжают бежать дальше.