Новак отметил неожиданно быстрое восстановление рынка газа

Вице-премьер России Александр Новак Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Мировой рынок газа восстанавливается от потрясений, связанных с пандемией коронавируса, неожиданно быстро и намного быстрее, чем нефтяной рынок, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

"Газовой отрасли этот год не так сильно коснулся, как нефтяной. Хотя тоже мы наблюдали существенные колебания цен на газовом рынке. Видели в этом году рекордное снижение цен и опять же стремительное восстановление к концу года. Например, на сегодняшний день мы видим, что цены на спотовых рынках восстановились до уровня $210 за тысячу кубометров газа. А когда были критично низкие цены, никто не мог предположить, что такое восстановление случится очень быстро", - сказал он в ходе экспертной встречи "Энергетический переход и постковидный мир" в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

"И что интересно, на газовом рынке мы наблюдаем, что, несмотря на то, что в летний период подземные газовые хранилища были заполнены выше, чем в предыдущие годы, на сегодняшний день к середине декабря отбор газа из ПХГ идет более высокими темпами, и мы находимся на уровне гораздо ниже, чем в другие годы. Что существенно влияет и на цены",- добавил Новак.

"Относительно спроса хочу сказать, что не так задело газовый рынок как нефтяной. Общий уровень сокращения мы наблюдаем - по итогам 2020 года составит около 3% по всему общему мировому рынку. И на эту тоже величину, мы ожидаем, что в следующем году, есть такой прогноз, что рынок восстановится в полном объеме. То есть восстановление рынка будет быстрее относительно нефтяного рынка", - уверен вице-премьер.

"Больше было спотовых поставок в этом году, мы наблюдали также снижение поставок сжиженного природного газа, который при низких ценах стал более конкурентоспособным. Ну и безусловно сейчас идет восстановление трубопроводных поставок, что тоже говорит о конкурентоспособности этого способа поставок газа", - заметил он.