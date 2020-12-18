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Французская Vivendi продаст китайской Tencent еще 10% Universal Music

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Консорциум, возглавляемый китайской Tencent Holdings Ltd, принял решение реализовать опцион на покупку еще 10% акций компании Universal Music Group, которая принадлежит французскому медиаконгломерату Vivendi SA.

Как сообщается в пресс-релизе Vivendi, сделка оценивает весь акционерный капитал UMG в 30 млрд евро. Это означает, что 10%-ная доля обойдется в 3 млрд евро.

Примерно год назад консорциум, в состав которого входит Tencent Music Entertainment Group, уже купил 10% акций UMG по такой же цене. В рамках той сделки он получил опцион на покупку еще 10% до января 2021 года.

Средства, полученные от продажи этих долей, могут быть направлены на сокращение финансовой задолженности, а также финансирование обратного выкупа акций и приобретений активов, говорится в сообщении Vivendi.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2021 года.

Компания также намерена продать дополнительные миноритарные пакеты акций UMG в преддверии IPO подразделения, которое планируется провести не позднее 2022 года.

Акции Vivendi дорожают на 2,2% на торгах в Париже в пятницу. Их стоимость с начала текущего года выросла на 2,9%. Цена бумаг Tencent снизилась по итогам торгов в Гонконге на 0,5%.

Vivendi Tencent Universal Music Group UMG

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