Tencent Music сменила гендиректора

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Tencent Music Entertainment Group (TME), владелец крупнейшего в Китае музыкального стримингового сервиса, сообщила, что назначила своим гендиректором Жу Ляна. Прежде занимавший этот пост Куссион Кар Шун Пан возглавит совет директоров компании.

Тон Тао Сан, бывший председателем совета директоров ТМЕ с 2016 года, подал в отставку. Изменения в руководстве вступают в силу в четверг, 15 апреля.

Жу Лян ранее был вице-президентом Tencent Holdings Ltd., где он отвечал за несколько крупных онлайн-платформ, включая популярный в Китае сервис обмена сообщениями QQ. Он перешел в Tencent из Huawei Technology в 2003 году.