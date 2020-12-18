ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, отметив уменьшение дезинфляционных и усиление проинфляционных рисков, сообщается в заявлении на сайте регулятора.

ЦБ отмечает, что разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения.

Банк России ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 4,6-4,9% против прогнозировавшихся ранее 3,9-4,2%. Прогноз по инфляции на 2021 год регулятор сохранил на уровне 3,5-4,0%.

"Дезинфляционные риски в 2021 году уже не преобладают в той мере, как это было ранее, учитывая усиление краткосрочных проинфляционных факторов и риски их более продолжительного действия", - подчеркнул регулятор.

ЦБ отметил существенно менее значимое сдерживающее влияние на экономическую активность ухудшения эпидемической обстановки в России и в мире, чем это было во II квартале.

Снижение ВВП РФ в 2020 году может составить около 4% (октябрьский прогноз ЦБ по падению экономики на текущий год составляет 4-5%). "Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", - отмечает Банка России.

ЦБ обращает внимание на улучшение ситуации на внешних финансовых и товарных рынках на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин.

Банк России, отметив высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен, ужесточил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики: регулятор будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки.

Более "ястребиный" сигнал"

Банк России, продлив паузу в смягчении денежно-кредитной политики, впервые с июля видоизменил свой сигнал о будущей направленности ДКП, сделав его гораздо более "ястребиным".

В июле, сентябре и октябре ЦБ обещал, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях".

Теперь же сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл о том, что пространство для снижения ставки в принципе остается. "С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ в пятницу.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - сказано в заявлении.

Рубль не отреагировал

Российский рубль почти не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем сразу после ожидаемого решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку.

К 13:31 курс доллара на торгах составлял 73,5325 руб., что на 3,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро опустился до 90,1025 руб. (-2,5 копейки к уровню до объявления решения Банка России).