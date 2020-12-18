Набиуллина объяснила ускорение роста цен в РФ группой факторов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ускорение роста цен вызвано группой факторов, при этом в цены сейчас переносится не только осеннее ослабление рубля, но и в какой-то степени его изменение с весны 2020 года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Ускорение роста цен вызвано группой факторов. Среди них - ситуация на отдельных продовольственных рынках: волатильность ценовой динамики здесь, прежде всего, связана с ростом мировых продовольственных цен и ослаблением рубля. Динамика валютного курса также отражается на ценах непродовольственных товаров", - сказала она.

По оценкам ЦБ РФ, в цены переносится не только осеннее ослабление рубля, но, в какой-то мере, и его изменение с весны текущего года.

"Весной производители и продавцы могли откладывать перенос ослабления рубля в цены, учитывая сдержанный спрос, а также наличие товарных запасов, которые были сформированы ранее еще по старым закупочным ценам", - добавила глава ЦБ РФ.

"Давление на инфляцию со стороны издержек происходит и под другим причинам: это и нехватка рабочей силы в отдельных отраслях, затраты на соблюдение дополнительных санитарно-эпидемиологических норм, возможные временные сбои в поставках на фоне ухудшения ситуации с пандемией", - пояснила Набиуллина.

Как сообщалось, в пятницу Банк России повысил свой прогноз по инфляции на 2020 год - ожидает ее в интервале 4,6-4,9% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,9-4,2%. При этом ЦБ сохранил свой прогноз по инфляции в 2021 году - 3,5-4%.