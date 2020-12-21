Евро превысил 91 руб. впервые с 3 декабря

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Евро и доллар активно растут на Московской бирже в понедельник утром, курс евро поднялся выше 91 руб./EUR1 впервые с 3 декабря, доллар в моменте преодолевал 75 руб./$1 также впервые с этой даты.

Курс евро составил 91,035 руб./EUR1 в 10:24 МСК, что на 1,251 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 74,7175 руб./$1, подорожав на 1,37 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,3 рубля - до 82,06 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне обвалившейся нефти и снижения интереса инвесторов к риску из-за появления информации о распространении новой, более заразной, разновидности коронавируса в Великобритании. В этой связи британские власти решили с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые из европейских стран заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Цены на нефть падают в понедельник на информации о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Эксперты опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:28 МСК в понедельник упала на 3,41% - до $50,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени опустилась на 3,36% - до $47,45 за баррель.