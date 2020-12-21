Brent подешевела ниже $50 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение в понедельник на новостях о последствиях обнаружения в Великобритании новой разновидности коронавируса.

К 14:15 по Москве февральские фьюсчерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,63 (5,02%), до $49,63 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,5 (5,09%), до $46,6 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Участники рынка опасаются, что выявление нового штамма коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Ряд европейских стран ограничил или полностью прервал транспортное сообщение с островом.

Нефть подорожала примерно на 33% с конца октября на положительных новостях о вакцинах от коронавируса, которые поддержали надежды на восстановление спроса на энергоносители в следующем году, пишет Bloomberg. Однако в краткосрочной перспективе на нефтяные цены продолжит влиять быстрое распространение заболевания, которое приводит к ужесточению карантинных мер.

"Цены на нефть снижаются на опасениях, что новые ограничения помешают восстановлению спроса на топливо, - отмечает аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок. - Путь к нормализации спроса отнюдь не гладкий".

Помимо этого, как сообщает Bloomberg, рынок физической нефти охлаждается, поскольку нефтеперерабатывающие компании в Азии сокращают закупки после более раннего всплеска спроса. На прошлой неделе нефть сорта Murban, добываемая Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC), впервые с августа торговалась на спотовом рынке ниже официальной цены.