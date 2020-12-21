Британские компании заработали миллиарды на связях с государством во время пандемии

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - С началом пандемии коронавируса в марте британские власти бросили все силы на закупку средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, тестов на COVID-19 и других товаров, и в последующие месяцы правительство заключило тысячи контрактов для сдерживания распространения инфекции, в том числе с компаниями, связанными с правящей Консервативной партией, пишет газета The New York Times.

Издание проанализировало большую часть из них - примерно 1,2 тыс. госконтрактов, которые из которых были преданы гласности, на общую сумму около $22 млрд. Примерно $11 млрд из этой суммы, как выяснилось, было направлено либо компаниям, управляемым друзьями и партнерами политиков Консервативной партии, либо фирмам без соответствующего опыта работы или со спорной репутацией. Между тем более мелким компаниям, не имеющим политических связей, контрактов не досталось.

"Правительство имело право действовать быстро, потому что была пандемия, но мы не давали им разрешения действовать быстро и свободно с государственными деньгами, - сказала NYT Мег Хиллер, член оппозиционной Лейбористской партии и председатель комитета по государственным счетам. - Речь идет о миллиардах фунтов, и совершенно правильно, что мы задаем вопросы, как были потрачены эти деньги".

Контракты, которые были обнародованы, - это лишь часть общего объема, отмечается в статье. Ссылаясь на необходимость срочных мер в связи с пандемией, правительство отбросило обычные правила прозрачности при госзакупках и заключило контракты на миллиарды долларов без проведения конкурсных торгов. Сейчас чуть более половины всех контрактов, заключенных с января по июль, остаются скрыты от общественности, следует из данных Счетной палаты Великобритании (NAO).

Расследование NYT основано на данных о контрактах, собранных исследовательской фирмой Tussell, которая отслеживает государственные расходы. Оно также опирается на другие находящиеся в открытом доступе документы и интервью с десятком правительственных чиновников, законодателей, предпринимателей и медиков.

Издание отмечает, что все компании, упомянутые в статье, отрицают правонарушения, при этом нет никаких свидетельств причастности представителей власти к незаконным действиям. Однако есть множество доказательств кумовства, излишних трат и отсутствия должной проверки.

Торопясь раздать контракты, чиновники на многое закрывали глаза, пишет NYT. Десятки фирм, которые получили контракты на общую сумму $3,6 млрд, имели плохую кредитную историю, а задекларированные активы некоторых составляли лишь по $2 или $3. У других имелись истории мошенничества, нарушений прав человека, уклонения от уплаты налогов или прочие серьезные спорные моменты. Ряд компаний были внезапно образованы или не имели опыта поставки медицинских средств индивидуальной защиты, но тем не менее получили контракты.

Министерство здравоохранения Великобритании, которое отвечало за проведение госзакупок в период пандемии, сообщило, что для всех контрактов была проведена требуемая всесторонняя проверка компаний.