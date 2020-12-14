Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:03Заразились
на 14.12В России 2 681 256+27 328В мире 72 252 541+547 656

В Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса и связали с ней быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии. Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на главу Минздрава Мэтта Хэнкока.

"Мы идентифицировали новую разновидность коронавируса. Это может объяснить быстрое распространение (вируса - ИФ) на юго-востоке Англии... Мы в настоящее время идентифицировали более тысячи случаев с этой разновидностью, главным образом на юге Англии", - заявил Хэнкок, добавив, что Лондон уведомил ВОЗ об обнаружении новой разновидности коронавируса.

С начала пандемии в Великобритании заразились коронавирусом более 1,8 млн человек, свыше 64 тыс. умерли. Страна в последнее время ужесточает меры по борьбе с пандемией. Так, в британской столице и ряде районов на юго-востоке страны со среды закроются бары, пабы, кафе и рестораны. Они смогут работать только навынос или доставлять еду на дом.

Великобритания коронавирус

Новости

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ перенесено на 4 января

Google объяснил причины сбоя в работе своих сервисов

Двое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на "Евро-2016"

Пандемия коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

В США началась массовая вакцинация от коронавируса

"Роскосмос" предупредил о риске военной деятельности США на Луне

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур

В Армении с 19 декабря объявят трехдневный траур
Brexit

Британцев призвали не скупать товары на случай Brexit без сделки

Умершие знаменитости

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре

Умер автор шпионских романов Джон ле Карре
Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 72 млн

Пандемия коронавируса

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19

Власти Южной Кореи не исключили максимально жестких мер из-за COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');