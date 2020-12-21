Минфин РФ подготовил разъяснения по налоговому маневру в IT

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Минфин совместно с Минцифры представил документ, в котором разъяснил IT-отрасли условия применения налогового маневра. Письмо с пояснениями направлено в Федеральную налоговую службу и размещено на сайте Минцифры.

Закон, предусматривающий реализацию налогового маневра для IT-отрасли, вступает в силу с 1 января 2021 года. Он устанавливает для российских компаний ставку по налогу на прибыль в размере 3% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и нулевую - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Ставка страховых взносов снижается с 14% до 7,6%.

До настоящего времени не было четких трактовок в отношении компаний, на которые будет распространяться закон. В подготовленном ведомствами письме приводятся четкие критерии и примеры.

В частности, пониженная налоговая ставка будет применяться только к разработчикам ПО и не будет относиться к дистрибьюторам. Также закон не коснется тех компаний, выручка которых от производства соответствующего продукта будет менее 90% в общей структуре доходов.

Кроме того, компании, включенные в реестр отечественного ПО, будут освобождены от НДС.