"Ведомости" узнали о планах правительства ввести новый "налог на Google"

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Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительстве начали обсуждать возможность ввести новый налог для глобальных IT-компаний, которые собирают данные россиян и анализируют их поведение в сети, а на базе этой информации строит рекламную политику, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Новый налог представители индустрии обсуждали на прошлой неделе на совещании по новым мерам поддержки российской IT-отрасли у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Как рассказали газете участники мероприятия, в обсуждении участвовали представители компаний "Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ", "1С", венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса", отраслевых ассоциаций.

По словам одного из участников совещания, новый налог предлагается включить "во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – "Цифровой налог"". Собранные деньги пойдут на поддержку российских айтишникоов. Решение о введении налога может быть принято, ориентировочно, до середины 2021 года.

"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы", - сказал собеседник агентства.

Другой участник совещания добавил, что также обсуждалась возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google" и введенного в 2017 году. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков повысились.

По словам источников "Ведомостей", Чернышенко объяснил, что перераспределение налоговых поступлений и введение нового налога начали обсуждать, потому что поддержку российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.

Представители Федеральной налоговой службы не ответили на запрос "Ведомостей". В пресс-службе Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки IT-отрасли, как, в частности, перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.