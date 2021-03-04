Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:20Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 115 147 010+393 885

"Ведомости" узнали о планах правительства ввести новый "налог на Google"

"Ведомости" узнали о планах правительства ввести новый "налог на Google"
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В правительстве начали обсуждать возможность ввести новый налог для глобальных IT-компаний, которые собирают данные россиян и анализируют их поведение в сети, а на базе этой информации строит рекламную политику, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Новый налог представители индустрии обсуждали на прошлой неделе на совещании по новым мерам поддержки российской IT-отрасли у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Как рассказали газете участники мероприятия, в обсуждении участвовали представители компаний "Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ", "1С", венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, "Яндекса", отраслевых ассоциаций.

По словам одного из участников совещания, новый налог предлагается включить "во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название – "Цифровой налог"". Собранные деньги пойдут на поддержку российских айтишникоов. Решение о введении налога может быть принято, ориентировочно, до середины 2021 года.

"Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы", - сказал собеседник агентства.

Другой участник совещания добавил, что также обсуждалась возможность перераспределения средств уже взимаемого НДС на оказание иностранными организациями услуг в электронной форме, известного как "налог на Google" и введенного в 2017 году. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков повысились.

По словам источников "Ведомостей", Чернышенко объяснил, что перераспределение налоговых поступлений и введение нового налога начали обсуждать, потому что поддержку российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.

Представители Федеральной налоговой службы не ответили на запрос "Ведомостей". В пресс-службе Минцифры сообщили, что такой формат мер поддержки IT-отрасли, как, в частности, перенаправление НДС, сейчас не обсуждается.

Google Facebook Дмитрий Чернышенко Правительство ФНС Минцифра Альфа-банк РЖД Яндекс Mail.ru Group

Новости по теме

Новости

Министр просвещения назвал шестидневки в школах вынужденной мерой

Министр просвещения назвал шестидневки в школах вынужденной мерой

Поставки нефти на Хабаровский и Комсомольский НПЗ в феврале снизились

Пользователи РФ столкнулись со сбоем работы Google, YouTube и Telegram

Задержан глава администрации Кировского района Ленинградской области

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге осталась на уровне высокого плато

Что произошло за день: среда, 3 марта

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Навальный останется в СИЗО до вступления в силу приговора о клевете

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Лев Пономарев через суд потребовал отменить его статус иноагента

Горбачев счел, что на смену санкциям должен прийти диалог Запада с РФ

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня

Петербургский экономический форум запланирован на 2-5 июня
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');