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ОАК не получала уведомлений от партнеров из-за новых санкций США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Объединённая авиастроительная корпорация не получала уведомлений о прекращении сотрудничества с зарубежными партнерами после публикации санкционного списка Минторга США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ОАК.

"Из опубликованной информации следует, что американским компаниям необходимо получать лицензии на сотрудничество с предприятиями из списка. Мы не получали уведомлений о прекращении сотрудничества от наших зарубежных партнеров", - заявили во вторник в пресс-службе ОАК.

Там отметили, что реализация авиационных программ ОАК продолжается.

В ОАК напомнили, что на предприятиях корпорации "идет плановая работа по развитию гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения", в частности, продолжается работа над созданием SSJ-NEW, самолетом МС-21 с двигателями ПД-14, региональным Ил-114-300, полностью состоящим из российских комплектующих.

"В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие", - подчеркнули в корпорации.

21 декабря Минторг США внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств. Помимо Минобороны РФ и Службы внешней разведки (СВР) под ограничения попали предприятия авиапрома - ОАК, её дочерние компании "Туполев", "МиГ", "Иркут", "Сухой", филиал "Сухого", производящий истребители Су-35 и Су-57 - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ), а также другие предприятия авиационного кластера "Ростеха" - Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), "Вертолёты России". Кроме того, в санкционный список внесли единственного спецэкспортёра российской военной техники -- "Рособоронэкспорт" (в составе "Ростеха").

В общей сложности в списке, подготовленном Минторгом США, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам чёрного списка.

ОАК США

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