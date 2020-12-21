СВР, Минобороны РФ, Рособоронэкспорт попали под санкции Минторга США

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в понедельник внесло в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку организаций, конечным потребителем продукции которых правительство США считает военных, под ограничения попал Рособоронэкспорт, госкорпорация "Ростех" и входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром".

Кроме того, в список попала компания "Вертолеты России" и "Гражданские самолеты Сухого", а также специальный летный отряд "Россия", корпорация "Иркут" и РКЦ "Прогресс".

Всего в список Минторга США вошли 103 организации из РФ и КНР, из них российских - 45, китайских - 58.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

"Министерство признает важность использовать партнерские отношения с США и международными компаниями с целью противостоять усилиям Китая и России использовать технологии США в их дестабилизирующих военных программах, в том числе... связанных с коммунистическими китайскими военными компаниями, которые идентифицировало министерство обороны США", - говорится в заявлении главы Минторга США Уильяма Росса.

22 декабря список должен быть опубликован в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Минторг предупреждает, что в дальнейшем может дополнять список или исключать из него организации.